/FOTO/ V Centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku aktuálně sice nejsou žádní pacienti s nebezpečnými nemocemi, ale prázdné není. Před několika dny tu cvičili vojáci z polních nemocnic na situace, které by mohly nastat i při reálném zásahu.

Cvičení vojáků ve střežené nemocnici v Těchoníně. | Foto: Agentura vojenského zdravotnictví Armády ČR

Když se roztrhnou kalhoty, je to nemilá lapálie. Když se protrhne ochranný oblek během práce ve Speciální infekční nemocnici v Těchoníně, je to velký problém. Vojáci proto cvičí "díru v obleku" pravidelně. Pokud by došlo na aktivaci těchonínské nemocnice, musí armáda povolat i příslušníky polních nemocnic. Ti jsou bezesporu profíci v oboru a v Těchoníně si pravidelně procvičují nové postupy nebo řešení krizových situací.

„Tentokrát jsme se zaměřili na to, jakým způsobem se postarat o kolegu, který náhle zkolabuje během očisty v přechodové komoře, nebo jak správně reagovat na situaci, kdy při práci s pacientem dojde k protržení ochranného oděvu,“ vysvětlila Zuzana Šafusová, lékařka Oboru biologické ochrany Těchonín.

Všechny tyto situace mohou i při nejvyšší opatrnosti snadno nastat. A v případě ohrožení Ebolou či Antraxem platí o to víc: Zachovat chladnout hlavu a přepnout na nacvičený dril.

Vojenské zdravotnické centrum v Těchoníně se zaměřuje na léčbu lidí se zvlášť nebezpečnými infekcemi. Je postavené tak, aby se případná nákaza nemohla dostat ven. Jako Centrum biologické ochrany funguje těchonínské středisko od roku 2001. Běžně sem jezdí hlavně vojáci ze zahraničních misí na kontroly po návratu domů. Jedná se o jediné zařízení svého druhu v České republice.

Zařízení má k dispozici lůžka intenzivní i běžné péče. Postarat se může až o desítky dalších lidí, kteří jsou umístěni do karantény. Pokud by došlo na plnou aktivaci zařízení, armáda sem vyšle lékaře z vojenských nemocnic nebo příslušníky vojenských aktivních záloh.

