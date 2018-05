Jak jsme žili v Československu: Historii ukážou Nové Hrady

Orlickoústecko - Rok 2018 je rokem stého výročí založení samostatného Československa. Deník u této příležitosti každý pátek zavítá do jedné obce či jednoho města Orlickoústecka a na historických fotografiích z let 1918 - 1992 ukazuje, jak se žilo v Československu.

Dobové fotky ukazují, jak se žilo ve městech a obcích regionu za Československa. Unikátní seriál ve vašem Deníku najdete každý pátek.Foto: Deník

Deník už prošel dvacet míst napříč Orlickoústeckem a v jednadvacátém díle se podívá do obce Nové Hrady.

Mají přes tři stovky obyvatel a původně patřila do okresu Chrudim, součástí orlickoústeckého okresu se stala od roku 2007. Dominantou obce je rokokový zámek, věděli jste ale, že hasiči tu pomáhají už 135 let? Do kterého roku fungoval Pravcův mlýn, kde bývala drtička kamenů a že obcí roku 1930 projížděla kolona, která českými městy vezla urnu českého prozaika Aloise Jiráska? Více už zítra v Orlickém deníku.