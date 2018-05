Jak jsme žili v Československu: Historii ukážou Dlouhoňovice

Orlickoústecko - Rok 2018 je rokem stého výročí založení samostatného Československa. Deník u této příležitosti každý pátek zavítá do jedné obce či jednoho města Orlickoústecka a na historických fotografiích z let 1918 - 1992 ukazuje, jak se žilo v Československu.

Dobové fotky ukazují, jak se žilo ve městech a obcích regionu za Československa. Unikátní seriál ve vašem Deníku najdete každý pátek.Foto: Deník

Tento pátek se Deník vydal do Dlouhoňovic, obce ležící vedle města Žamberk. První zmínka o obci je z roku 1543 a obec se pyšní Výhlednou zapsanou v České knize rekordů. Víte, co bylo až do loňského roku dominantou obce? Kdy vznikl tamní hokejový klub a v kterém roce dobrovolní hasiči? A kolika povodním museli obyvatelé Dlouhoňovic za posledních sedm desítek let čelit?

Odpovědi najdete už v pátečním Orlickém deníku.