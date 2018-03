Jak jsme žili v Československu: Historii představí Hejnice

Věda a výzkum - Věda a výzkum Výzkumný a vědecký pracovník 30 000 Kč

Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech Senior Scientist. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 70000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Dolní Dobrouč č.p. 401, 561 02 Dolní Dobrouč, , Essential duties and responsibilities:, - Performing applied and fundamental research in one or more key areas (tissue engineering, anti-aging of skin, nanotechnology (electrospinning, medical applications and devices), drug delivery systems, regenerative medicine, wound healing), , Qualifications:, - Master´s degree with minimal 5 years´ experience in chemical or biological sciences, pharmaceutical drug development, or biomaterials technologies, - Excellent English, - Innovative thinking and ability to work independently, - Excellent written and oral communication skills, , - Flexible work schedules, - Career development system, - An extra week of vacation after first year. Pracoviště: Contipro a.s., 561 02 Dolní Dobrouč. Informace: Barbora Václavková, +420 465 519 561.