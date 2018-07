Jablonští přivítali mistry v hokejbale. Sportovci dostali jablko a salám

Jablonné nad Orlicí /FOTO/ - Zlato a stříbro dovezla hokejbalová reprezentace U20 a U18 z Kanady. V týmech byli i čtyři hráči letohradského klubu, z toho dva z Jablonného nad Orlicí: mistr světa do 20 let a nejlepší brankář šampionátu Michal Novák a vicemistr světa do 18 let, útočník Filip Faltus.

dnes 05:55 SDÍLEJ:

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte 11 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Zlato a stříbro dovezla hokejbalová reprezentace U20 a U18 z Kanady. V týmech byli i čtyři hráči Letohradu, z toho dva z Jablonného: mistr světa do 20 let a nejlepší brankář šampionátu Michal Novák a vicemistr světa do 18 let, útočník Filip Faltus.Foto: Deník/ Iva Janoušková

Právě pro ně přichystala Martina Balážová se svými přáteli ve středu večer milé přivítání. Ačkoli pršelo, pozdravit mistry a pogratulovat jim k úspěchu dorazilo na 150 lidí, nejen z řad místních, ale i z hokejbalového klubu SK Hokejbal Letohrad. Zazněly zážitky z Kanady, všetečné otázky a vtipné odpovědi, básnička šitá přesně na míru nejlepšího gólmana mistrovství a na závěr nechyběly dary: od „Jabloňáků“ sportovci dostali jablko a salám. Stříbrnou medaili si společně s Filipem Faltusem dovezli i Filip Lux a Vojtěch Bogdány z Letohradu. ČTĚTE TAKÉ: V parku se probudí strašidla. Noční prohlídky začínají

Autor: Iva Janoušková