Městečku se daří získávat na investiční akce dotace, loni se za pomoci státních peněz podařilo rekonstruovat běžecký ovál, letos přestavovat hřiště s umělým povrchem.

Stará škola v Jablonném nad Orlicí. | Foto: archiv města

„Možná je to tím, že jsme na tyto akce dlouhodobě připraveni a střádáme projektovou dokumentaci,“ podotkl starosta města Miroslav Wágner. Nyní se čeká, jak dopadne žádost o dotaci na přestavbu staré školy, která by do budoucna měla sloužit základní umělecké škole a knihovně. Náklady jsou odhadovány na 32 milionů korun. „Dlouho jsme čekali na nějaký dotační titul a příležitost konečně přišla. Byl bych rád, kdybychom uspěli. Považoval bych to za jeden z největších úspěchů po rekonstrukci kina a sálu U Dubu,“ uvedl starosta.