Jablonné n. O. – Podhorské městečko si o tomto víkendu připomene významnou osobnost dějin československé republiky, armádního generála Ludvíka Krejčího, jehož velká část života byla spjata s Jablonným nad Orlicí.

Generál má v Jablonném pamětní desku, představitelé města každý rok při výročích uctí jeho památku položením květin. Protože 17. srpna uplyne 120 let ode dne, kdy se Ludvík Krejčí narodil, město společně s místním šachovým oddílem – Krejčí byl totiž uznávaným šachistou – a Vojenským muzeem v Králíkách uspořádá od pátku do neděle velkou vzpomínkovou akci.



„Ludvík Krejčí je po Petru Figulu Jablonském naší nejvýznamnější jablonskou osobností. Existuje řada pamětníků, kteří se s ním za jeho civilního života potkávali, když tu v padesátých a šedesátých letech žil,“ shrnuje důvody, proč se město rozhodlo Krejčího připomenout, starosta Miroslav Wágner.



V československé armádě prošel Ludvík Krejčí řadou vojenských a velitelských funkcí. Před druhou světovou válkou byl náčelníkem hlavního štábu. Konec vojenské kariéry přišel s nástupem nacistů.



Po okupaci českých zemí žil v Praze pod německou kontrolou. Na jaře roku 1941 však musel hlavní město opustit a s rodinou se přestěhoval do Jablonného nad Orlicí, odkud pocházela jeho žena. Jablonné však navštěvoval i jako vysoký vojenský činitel.



„Generál Krejčí měl dvě dcery. Existuje fotografie z doby, když byly malé, jak společně vítají pana prezidenta Beneše, který podnikal cestu po opevněních,“ upřesňuje starosta a dodává: „Na naši akci jsme pozvali Marii Žižkovou, dceru generála, která dnes s rodinou žije v Praze. Slíbila, že přijede.“

Přehlídka historických filmů

Vzpomínková akce začne v pátek v 17 hodin ve zdejším kině slavnostním zahájením výstavy, která mapuje život a vojenskou kariéru Ludvíka Krejčího.



„Materiály na výstavu jsme čerpali z městského archivu, řadu materiálů, jako fotky nebo dokumenty, nám dodá Vojenské muzeum v Králíkách. Při zahájení výstavy bude stát před kinem vojenské vozidlo s uniformovanými vojáky. V kinosále pak bude promítnut hraný dokument o mobilizaci v roce 1938,“ uvedl podrobnosti Libor Kačírek z jablonského informačního centra.



Program oslav pak bude pokračovat položením květin k pamětní desce Ludvíka Krejčího. Pak se účastníci oslav přesunou do hotelu U Dubu, kde se v „simultánce“ představí šéfredaktor časopisu Československý šach a mezinárodní mistr Ivan Hausner. Během vzpomínkové akce se odehraje také šachový turnaj nazvaný po armádním generálovi a v jablonském kině budou promítány filmy připomínající pohnutou dobu, v níž generál žil.



Konkrétně to budou Dny Zrady, kino Vávrův film promítne v sobotu v 10 a v neděli v 16 hodin. Na snímek Uloupená hranice se mohou zájemci vypravit v sobotu v 16 a v neděli v 10 hodin. Výstava o generálu Krejčím bude přístupná pouze o víkendu od 9 do 12 hodin a od 13 do 17.30 hodin.

Ze životopisu Ludvíka Krejčího



narozen 17. 8. 1890 v Tuřanech u Brna



za 1. světové války narukoval do rakousko–uherské armády



v roce 1917 byl zajat a vstoupil do československých legií v Rusku. Jako příslušník střelecké brigády bojoval u Zborova a v bitvě u Bachmače už velel 1. praporu. V roce 1920 zajišťoval stažení legií a jejich návrat do Československa. Během služby v legiích obdržel řadu vyznamenání



v čs. armádě prošel řadou velitelských funkcí. V roce 1923 byl vyslán studovat Vysokou školu válečnou ve Francii. V letech 1932-33 působil jako velitel Zemského vojenského velitelství v Košicích. V roce 1933 se stal náčelníkem hlavního štábu, v roce 1934 byl jmenován armádním generálem

ještě před okupací musel odejít z funkce náčelníka štábu.



V roce 1941 se přestěhoval s rodinou do Jablonného n. O. V letech 1941-42 byl vězněn



po válce byl sice přijat zpět do armády, ale už nezastával žádnou velitelskou funkci . Na nátlak komunistů byl v roce 1947 přeložen do výslužby. Krejčímu byla odňata hodnost armádního generála a po odebrání důchodu v 50. letech živil rodinu jako pomocný dělník v jablonské továrně na knoflíky. Částečný důchod mu vojenská správa vyměřila až v roce 1969



zemřel 9. února 1972 v Ústí nad Orlicí



rehabilitován byl až po sametové revoluci. V roce 1990 byla Ludvíku Krejčímu in memoriam vrácena hodnost armádního generála

