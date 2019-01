Pardubice/Choceň – Někdejší pardubický hejtman a nynější vládní zmocněnec pro stavbu dálnic D11 a R35, Choceňák Ivo Toman se stal náměstkem ministra dopravy Víta Bárty.

Ivo Toman | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Vládou už byl jmenován, do funkce nastupuje v pondělí. Bude se dál věnovat silničním stavbám. „Už před volbami jsem novému ministrovi nabízel své služby. Z nabídky kandidátů si pak vybral mě,“ řekl včera Deníku Toman.



Na otázku, zda se tedy Východočeši mohou těšit na urychlení výstavby zdejších silnic a dálnic, když budou mít ve vládě svého člověka, souhlasně přikývnul.



„V Praze nezapomenu, odkud pocházím a co je největší bolest kraje. Za posledních 20 let jsme na ministerstvu dopravy měli člověka z regionu jen jednou – někdejšího náměstka Jiřího Kubínka,“ dodal Toman.



Vládním zmocněncem pro D11 a R35 se Toman stal po prohraných krajských volbách v roce 2008, termíny dokončení obou dálnic se však od té doby stále vzdalují.

