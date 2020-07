Na Králicku mají střední odběratelé problém připojit se do energetické sítě, nemá tam dostatečnou kapacitu. Starostové obcí a vedení kraje řeší se zástupci společnosti ČEZ Distribuce posílení kapacity.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Rodinné domky by zatím ještě měly být připojovány, pokud nemají vyloženě velké požadavky, samozřejmě ale do budoucna by to mohl být problém. V současné době se to týká větších odběrů, což je příkon 32 ampér a výše, staveb typu průmyslový podnik nebo penzion,“ uvedl starosta Králík Václav Kubín.