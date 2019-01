Vysoké Mýto – Loňské komunální volby, ale i jim předcházející a také následující události byly bouřlivé. Vzešlo z nich nové vedení města. Jak si v prvním roce vedlo?

Volby daly Mýtu zabrat

Loňské komunální volby, ale i jim předcházející a také následující události byly bouřlivé. Vzešlo z nich nové vedení města.

Cesta ke koalici

Komunální volby vyhrála SPO tehdy dosavadního starosty Miloslava Souška. SPO získala 5 mandátů, Nestraníci 3, KDU-ČSL, ODS, Patrioti, Volba pro město, ANO 2011 po 2 mandátech a po jednom TOP 09, Nezávislí a ČSSD. Dva bloky stran a uskupení se začaly „přetahovat" o nerozhodnuté zastupitele z uskupení Patrioti a Volba pro město. Ještě v říjnu došlo k dohodě o vytvoření koalice mezi čtrnácti zástupci Nestraníků, ODS, KDU-ČSL, Patriotů pro Vysoké Mýto, ANO 2011 a Volby pro město. Až o měsíc později vznikla definitivní podoba dvanáctičlenné koalice, když se k ní místní ODS rozhodla nepřipojit. „Od začátku jsme říkali, že podpoříme tuto koalici, pokud Jiraský bude starosta, já místostarosta a každá ze zúčastněných stran bude mít svého radního. Dlouho to takhle bylo, nakonec se přihlásil pan Baťa, že by dělal místostarostu, tomuto řešení dali Nestraníci přednost," komentoval to Martin Krejza. Dne 24. listopadu 2014 se ve společenském sále M-klubu konalo ustavující zastupitelstvo. Novým starostou Vysokého Mýta byl zvolen František Jiraský.

Volební dozvuky

O „zpestření" se v listopadu 2014 postaraly tři návrhy na neplatnost voleb, kterými se zabýval krajský soud. Týkaly se toho, že jeden ze členů volební komise měl mít ve volební místnosti na sobě tričko s vyobrazením Karla Schwarzenberga. Soud konstatoval, že i když volební zákon porušen byl, jednání nemohlo ovlivnit výsledek voleb, a návrhy zamítl. Ve stejném období na městském úřadu zasahoval útvar Policie ČR pro odhalování korupce a finanční kriminality. Policisty zajímaly dokumenty týkající se dotačních titulů ve volebním období 2006 – 2010. „Souvisí to s předvolební situací. Ve městě se objevily letáky a billboard, na kterém jsem byl pomlouván. Byla to naprosto zavádějící informace, cílem bylo mě dehonestovat. Šel jsem na policii a podal trestní oznámení pro pomluvu." Protože bill- board poukazoval na dotační tituly, mohl se rozvinout zájem policie o tuto problematiku, spekuloval tehdy Miloslav Soušek.

Koho máme na radnici

Rozdělení „křesel" ve vysokomýtském zastupitelstvu po posledních komunálních volbách:

SPO - 5 mandátů

Nestraníci - 3 mandáty

Patrioti pro Vysoké Mýto - 2 mandáty

ODS - 2 mandáty

KDU-ČSL - 2 mandáty

Volba pro město - 2 mandáty

ANO 2011 - 2 mandáty

ČSSD - 1 mandát

TOP 09 - 1 mandát

Nezávislí - 1 mandát

Rada města:

František Jiraský (zvolen za Nestraníci) – starosta města

Roman Baťa (zvolen za Patrioti pro Vysoké Mýto) – místostarosta

Helena Kejzlarová (zvolena za KDU-ČSL) – místostarostka

Jiří Kovařík (zvolen za Volba pro město) – radní

Blanka Kysilková (zvolena za Nestraníci) – radní

Helena Mandíková (zvolena za ANO 2011) – radní

Jiřina Šafrová (zvolena za TOP 09) – radní

Zastupitelstvo města:

Nestraníci: Jaroslav Bendl, František Jiraský, Blanka Kysilková

Patrioti pro Vysoké Mýto:

Roman Baťa, Jiří Fišer

ODS: Stanislava Burešová, Martin Krejza

ČSSD: Miloslav Coufal

SPO: Marek Janouch, Lubomír Kellner, Zdeněk Klát, Miloslav Soušek, Jiří Vondráček

KDU-ČSL: Jiří Junek, Helena Kejzlarová

Volba pro město: Jiří Kovařík, Pavel Vacek

ANO 2011: Jan Lipavský, Helena Mandíková

TOP 09: Jiřina Šafrová

Nezávislí: Ivana Zemková

Kteří komunální politici dostali v posledních komunálních volbách nejvíc hlasů?

Miloslav Soušek (1620), Jan Klíma (1348), Vladimír Běloušek (997), Zdeněk Klát (948), Lubomír Kellner (946) – všichni SPO, František Jiraský (896, Nestraníci)

Doprava Dopravní situace je ve Vysokém Mýtě problém číslo 1. Na silnici I/35 jsou na denním pořádku nehody a kolony, situace je neúnosná od začátku rekonstrukce D1. Značné očekávání má město od nové okružní křižovatky i dálniční policie, hledá i další řešení.

Strážníci Pozornost médií se na město upřela po tragédii, která Mýtem otřásla loni v prosinci. Strážník městské policie na místní diskotéce zastřelil vlastní legálně drženou zbraní mladíka a druhého vážně zranil. Stávající i noví strážníci poté museli projít psychotesty.

Iveco Světoznámý výrobce autobusů je klíčovým zaměstnavatelem v regionu. Ve vztahu s městem bylo Iveco v posledních měsících skloňováno kvůli zkušební dráze autobusů na letišti nebo kvůli demolici objektu Tomáškovy cihelny.

Slatina Kauza Slatina vypukla letos v únoru, kdy se policie začala zajímat o zbraně a munici ve skladech, které k tomu účelu nebyly zkolaudované. Kraj v létě případ sebral vysokomýtskému stavebnímu úřadu pro údajnou nečinnost a chybná rozhodnutí.

Koalice: Vyrovnané hospodaření a průhlednost

František Jiraský

O spolupráci s opozicí: Zastupitelé za SPO a ČSSD setrvávají na nesmiřitelných nekonstruktivních postojích. Na ustavujícím zasedání a poté ještě několikrát jsme jim nabídli funkci předsedy kontrolního výboru a členství v kontrolním i finančním výboru. To nepřijali a místo práce v orgánech města dávají přednost osobním útokům a populistickým výstupům na jednáních zastupitelstva.

O prioritách: Našimi hlavními prioritami jsou dlouhodobě vyrovnané hospodaření a průhlednost rozhodovacích procesů. Letos se nám podařilo získat několik dotací z operačního programu Životní prostředí, díky tomu jsme zateplili tělocvičnu v Průmyslové ulici a ZŠ v Knířově, a také jsme uvedli do přírodního stylu školní zahrady MŠ Pod Smrkem, MŠ Kamarádi a MŠ Lidická. Uspěli jsme rovněž s žádostí o dotaci SFDI na vybudování cyklostezky směrem na Litomyšl, konkrétně v úseku do Hrušové. Z pohledu důležitosti pro budoucnost považuji ale za nejvýznamnější letošní investiční akci hlubinný vrt na Peklích, který bude zásobovat Vysoké Mýto a okolní obce kvalitní „kojeneckou" vodou. V plné přípravě máme rekonstrukci ulice Prokopa Velikého a chystáme se na vybudování sportovně relaxačního areálu na Vinicích. V letošním roce jsme otevřeli diskuzi s občany města o veřejném prostoru. Ptali jsme se jich na názor na projekt rekonstrukce náměstí Otmara Vaňorného, vybudování parku za pivovarem a revitalizaci prostoru bývalých kasáren v blízkosti Alberta. Veřejnosti jsme představili také výsledky dopravního průzkumu včetně dopravního modelu.

Doprava je a bude v našem městě do vybudování R35 největším problémem, proto jejímu zklidnění a bezpečnosti provozu na průtahu městem věnujeme velkou pozornost. Absolvoval jsem již řadu jednání o financování prvků zvyšujících bezpečnost provozu a světelných signalizačních zařízeních na některých vysokomýtských křižovatkách. Doufáme, že v příštím roce bude otevřen nějaký vhodný dotační program.

Jedním z našich programových cílů je i podpora podnikání a firem. V uplynulém roce se často hovořilo o naší podpoře záměru firmy Iveco Czech Republic na vybudování zkušební dráhy v prostorách vysokomýtského letiště. O jejím plánu jsme se oficiálně dozvěděli v červenci loňského roku a hned v následujících dvou měsících dalo zastupitelstvo několikrát najevo svoji podporu a schválilo pořízení změny územního plánu města. Bohužel v rámci jejího projednávání vydalo ministerstvo dopravy letos v únoru nesouhlasné stanovisko. Jako důvod uvedlo, že v ochranném pásmu letiště se nesmí stavět nic, co nesouvisí s leteckým provozem.

Opozice: Je snaha vše držet pod pokličkou

Jiří Soušek

O spolupráci s koalicí a o prioritách: Spolupráce se současnou koalicí je nulová. Máme zcela rozlišné chápání priorit. V minulém volebním období jsme hodně tlačili na dynamický rozvoj města ve všech směrech. Snad i proto Vysoké Mýto skončilo na pátém místě v hodnocení měst v celé ČR. Současná radnice se řídí heslem: Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Podle toho to také vypadá. Za rok není žádná významnější investice, nic nového, co by posunulo město výše. Místo toho obyvatelé slyší a čtou pouze plané řeči. O jejich pravdivosti lze dokonce vážně pochybovat. Středobodem radniční rétoriky je „transparentnost". Pro srovnání. V minulosti každý občan měl k dispozici všechny informace (na webu, desce, na vyžádání). Nikdy nebyla informace odmítnuta. Dnes je dokonce zastupitelům odmítán zápis z rady! Činnost rady se už také na zastupitelstvu neprojednává! Je snaha vše držet pod pokličkou. O to více se však pouští finančních prostředků pro spřátelené jedince a firmy, přiživující se z městského rozpočtu (včetně transparentnosti). Zdá se, že nám v Mýtě vyrostla podivná kasta „vyvolených". Nicnedělání však není bez následků…

Stačí se podívat na spolupráci města a největšího zaměstnavatele v regionu, firmy Iveco. Město tuto společnost doslova sabotuje. Takový hazard se zaměstnaností v regionu je mimo běžné chápání. Sice se pořád dočítáme o „podpoře", ale výsledek žádný. Již jsem jednou napsal, že „podpora" radnice se rovná polibku smrti. Od té doby se zase nic nezměnilo. Klacky pod nohy hází radnice i místní nemocnici, rekonstrukci železnice Choceň – Vysoké Mýto-Litomyšl a tak dále.

Situace na I/35 je den ode dne horší. Protože výstavba R35 je takřka v nedohlednu, mělo by se urychleně něco dělat pro průjezdnost Mýtem. Naštěstí i po protestech proti výstavbě hobby marketu a spirálové křižovatky dnes ŘSD dokončuje stavbu právě zmiňované křižovatky. Bez další spirálové křižovatky u nemocnice a podjezdu u ZUŠ však dopravní situaci nelze zvládnout.

ad Iveco Zatímco Miloslav Soušek připodobňuje podporu města Ivecu k polibku smrti a hovoří o hazardování se zaměstnaností v regionu, starosta František Jiraský to vidí jinak: „V průběhu minulých měsíců jsem opakovaně navštívil Úřad pro civilní letectví a ministerstvo dopravy a osobně jsem se s kompetentními úředníky snažil nalézt kompromisní řešení, bohužel bezvýsledně. Když nelze stavět v prostorách letiště, nabídl jsem vedení Iveca pomoc při hledání jiného vhodného místa. Nabízíme odbornou pomoc, financování vyhledávací studie i komunikaci s vlastníky pozemků. V rozpočtu máme pro tento účel vyčleněný jeden milion korun a počítáme na to s výdaji i v příštím roce."

ad doprava Nedávno se objevila informace, že v současném návrhu rozpočtu SFDI na příští rok nejsou peníze na řadu dopravních staveb, například pokračování R35 z Opatovic nad Labem. Podle ředitele SFDI Zbyňka Hořelici příští rok v rozpočtu SFDI nejsou finančně pokryty dopravní stavby za 2,5 miliardy korun, v roce 2017 za 16,1 miliardy korun a v roce 2018 za 26,5 miliardy korun. „Nicméně to neznamená zastavení staveb," řekl Hořelica.

Dopravní situace ve Vysokém Mýtě je neúnosná, a R35 je v nedohlednu. Hledat se proto zatím musejí jiná řešení. Ředitelství silnic a dálnic na vjezdu do města od Litomyšle staví okružní křižovatku. Hotová má být do konce listopadu a do přetíženého provozu by měla vnést plynulost. Od nového roku by měla na „pětatřicítce" působit dálniční policie. Město hledá dál. „Absolvoval jsem již řadu jednání o financování prvků zvyšujících bezpečnost provozu a světelných signalizačních zařízeních na některých vysokomýtských křižovatkách," říká k tomu starosta František Jiraský. Miloslav Soušek to však vidí jinak: „Bez další spirálové křižovatky u nemocnice a podjezdu u ZUŠ dopravní situaci nelze zvládnout. Město však má jinou koncepci. Osadit křižovatky semafory! Při troše zdravého rozumu je jasné, že se tím Mýto stane neprůjezdné, odnesou to i okolní obce. Světelné křižovatky byly v minulosti již osazeny a zrušeny jako nevhodné řešení. Tak to nyní za 10 milionů radnice zkusí znovu! Použiji citát Cicera: ´Všichni chybujeme, jen hlupák chyby opakuje´."

Inventura po roce Před rokem vrcholily předvolební hony na hlasy voličů. Vítězové loňských komunálních voleb už měli rok na splnění svých slibů, které lidem před volbami dali.

Co se povedlo a co čeká na své řešení?

