Inovativní třída poprvé otevřela dveře

Ústí nad Orlicí - Od letošního září funguje v orlickoústecké ZŠ Bratří Čapků nově alternativní třída se vzdělávacím programem Začít spolu.

Odvážná iniciativa skupiny mladých rodičů umožnila devíti prvňáčkům, a to i díky významné podpoře vedení školy a přízni sponzorů, nastoupit do třídy, kde je řada věcí „trochu jinak“.

O pravdivosti výše uvedeného se mohli přesvědčit návštěvníci prvního dne otevřených dveří, který se konal ve čtvrtek 11. října od 8 do 18 hodin. „Dopoledne probíhala běžná výuka, návštěvníci měli možnost přímo do ní nahlédnout. Oficiálního zahájení se zúčastnil mimo jiné starosta města Petr Hájek a zástupce jednoho z hlavních sponzorů Miloslav Hlavsa. Příchozím jsme s dalšími členkami spolku zodpovídaly otázky, odpoledne mezi nás zavítali také rodiče našich prvňáčků,“ uvedla Radka Manová z pořadatelského týmu.

Jak dále doplnila, za pozitivní považuje velký zájem ze strany rodičů. V průběhu celého dne se jich v alternativní třídě objevilo množství, které samotné pořadatelky překvapilo. „Minimálně stovka padla, takovou účast jsme vůbec neočekávaly,“ přiznala Radka Manová.

Z reakcí rodičů je patrné, že někteří by rádi svoje děti do alternativní třídy přihlásili. V příštím školním roce by se totiž měla rozrůst o další centrum. „Zájem je již nyní značný, plánujeme přijmout opět devět prvňáčků, kteří budou ve třídě s těmi současnými. V průběhu příštího školního roku pak budeme pracovat na vytvoření další třídy. Celkem by měly vzniknout tři, v prvních dvou budou děti od první do třetí třídy, v další pak jejich starší děti ze čtvrté a páté třídy,“ odkryla plány spolku další z jeho členek Kateřina Kapounová. (jp)