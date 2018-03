Ideální prázdniny? Lyžovačka na horách

Orlickoústecko - Školákům se kvapem blíží jarní prázdniny.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv

Jarní prázdniny v Pardubickém kraji začínají v pondělí 12. března. Lyžařská střediska hlásí, že jsou připravená na příval lyžařů. Na poslední chvíli je ještě možné i sehnat ubytování.

Lyžovačku až do Velikonoc slibuje Dolní Morava. Podobně jsou na tom i ostatní lyžařské areály. „Sněhu máme dost, na sjezdovce je technický sníh a navíc připadlo deset čísel prašanu. V sobotu 10. března se na čenkovické sjezdovce uskuteční večerní speciální olympiáda pro děti i dospělé. Začínáme v 17.45 hodin,“ zve Libor Černý, jednatel skiareálu v Čenkovicích. Na perfektních podmínkách si zakládají na Bukové hoře. „Hlavně aby nepršelo, jinak je sněhu dost. Pokud nás počasí nepřekvapí, garantujeme sezonu do 25. března, ale můžeme klidně lyžovat i do Velikonoc,“ láká na výborné sněhové podmínky Petr Toman ze Skiresortu Buková hora.

Lyžuje se rovněž mimo hory. Sjezdovka v Poličce pořádá v sobotu karneval na svahu.

Další tipy: Otevírá se vojenské muzeum

Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka

Otevřeno je každý den kromě pondělí. Vstupy do podzemního systému prvorepublikové pevnosti jsou připraveny v 10, 12 a 14 hodin. Nechte se ohromit mohutnou stavbou, která představovala jeden z pilířů obrany republiky v roce 1938.

Vojenské muzeum Králíky

Otevřeno je každý den kromě pondělí. Expozice zbraní, těžké vojenské a speciální techniky, ukázky munice, dokumentů a další výbavy nejen naší armády můžete navštívit vždy v čase od 10 do 16 hodin.

Dolní Morava

Ve skiareálu se uskuteční 15. března Mamutíkův lyžařský závod určený nejmenším lyžařům. Děti mohou porovnat lyžařské dovednosti s ostatními. Závod bude v dětském ski parku Amálka za doprovodu komentátora a oblíbeného maskota Mamutíka.

Ústí nad Orlicí – DDM Duha

Jarní pestré prázdniny: Dům dětí připravil pro školáky na celý týden jarních prázdniny zajímavé výlety. Vyrazí mimo jiné do VIDA Brno, 3D kina, hřebčínu Karlen nebo do Fly Zone v Hradci Králové.

Lanškroun

Volná místa v příměstském táboře nabízí ještě Dům dětí a mládeže Damián v Lanškrouně. A pořádají i výlety. Děti se podívají do Hvězdárny Hradec Králové nebo do zábavního parku Bongo v Brně.

Vysoké Mýto

Milovníci plavání a relaxu ve vodě si přijdou na své v novém bazénu ve Vysokém Mýtě. O jarních prázdninách bude otevřený každý den od 10 do 21 hodin. K dispozici je tu i wellness centrum a tobogán. (ik)