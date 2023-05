/MAPY, PLÁNY/ Zatímco dálnice D35 v Pardubickém kraji už má jasné termíny dostavby, navazující dálnice D43 na Brno, která byla nedávno překlasifikována na I/73, je zatím stále jen na papíře. Jisté je jen to, že stát při její stavbě využije zbytky tělesa Hitlerovy dálnice, která měla kolem Svitav spojovat polskou Wroclaw, Brno a Vídeň. Neustále se mění i představy, zda bude autostráda čtyř nebo jen tříproudá. A v úseku ze Svitavska na polské hranice možná nebude dokonce žádná. Hrozí tak, že zatímco Poláci na svém území až k hranicím postaví plnohodnotnou dálnici, z Králík do Svitav nebude nová silnice žádná a tranzit do Rakouska na stávající klikaté silnici zahltí Lanškroun a další obce.

Jedno auto za druhým. Tak to vypadá na frekventované silnici I/43 v Moravské Chrastové, Březové nad Svitavou i Rozhraní. | Foto: Deník/Květa Korbářová

Tisíce aut každý den už dnes jezdí například Březovou nad Svitavou nebo Rozhraním na stávající I/43. Právě tudy vede frekventovaná silnice I/43 na Brno. Buduje se jen obchvat samotných Svitav. Kdy po nové silnici, která uleví městům a obcím, řidiči pojedou alespoň ze Svitav do Brna, však ministr dopravy Martin Kupka nechce říci.

Lidé tady na stavbu dálnice, která by jim ulevila, čekají léta. Realizace D43 nově přejmenované na I/73, protože nebude plnohodnotnou dálnicí, je však stále v nedohlednu. A navíc doposud není jisté, zda I/73 bude tříproudá nebo čtyřproudá, ačkoliv aktuálně se stát kloní k druhé možnosti. V každém případě se z budované dálnice D35 se odpojí u Moravské Třebové a přes Malou Hanou v okolí Jevíčka povede do Brna.

Dálnice D43 na Brno bude jen v plánech nejspíš ještě dlouho

Na druhou stranu, na Lanškroun a Králíky, se však i přes plány Poláků na dálnici až k našim hranicím žádná rychlostní komunikace nechystá. Existují jen projekty na obchvaty měst a obcí, v lepším případě na výstavbu nové dvouproudé přeložky v celém úseku od D35 až k hranicím. Tato silnice by však převzala jen značení stávající I/43, nebyla by plnohodnotným pokračováním I/73. Více informací a mapky těchto plánovaných obchvatů na konci článku.

Trasa plánované I/73 z Brna k dálnici D35 u Moravské Třebové (pro větší rozlišení rozklikněte):

Trasa plánované I/73 z Brna k dálnici D35 u Moravské TřebovéZdroj: ŘSD

„U I/73 postupujeme v přípravě konkrétních úseků, nejvíce kolem Letovic. Nová silnice I/73 nebude mít charakter dálnice, ale splní vše, co potřebujeme. Příprava je složitá, v některých úsecích se díváme dál do budoucnosti. Nejkomplikovanější místa už řešíme a dáváme dohromady, aby tam stavba mohla začít v následujících dvou nebo třech letech,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka. Když se před časem uvažovalo o tom, že by I/73 v úseku mezi Letovicemi a Moravskou Třebovou byla pouze tříproudá, znamenalo by to střídání přídavného pruhu vždy pro jeden směr.

Vše o dálnici D43, nově přejmenované na I/73 najdete ZDE

Jenže dálnice D35 má být kompletně hotová od Hradce Králové do Mohelnice už do konce roku 2029 a s jejím zprovozněním se dá očekávat i nárůst provozu na dnešní nevyhovující I/43, která ze Svitav do Brna protíná řadu obcí a měst. Střídavý třípruh by tak nemusel stačit, proto se aktuálně vláda přiklonila ke čtyřpruhu po vzoru rychlodráhy mezi Pardubicemi a Hradcem s rychlostí 110 km/h.

„Pro tranzitní dopravu sever - jih by měla být řešena urychleně silnice I/73. Jinak to bude od nás peklo přes Březovou nad Svitavou, Letovice. Ta komunikace je neméně důležitá ve vztahu ke státu,“ podotkl místostarosta Svitav Pavel Čížek na setkání starostů regionu s ministrem dopravy.

ARCHIVNÍ FOTO: Kdyby Hitler dálnici dostavěl, mohla žít Březová v klidu

Jenže jednání o trase I/73 nejvíce drhnou kvůli spornému úseku přes samotné Brno, konkrétně západní předměstí Bystrc. „Od Brna po dálnici D35 je silnice I/73 rozdělena na tři úseky, nejkomplikovanější je na jihu v Brně. Máme podrobnou technickou studii. Připravujeme podklady, abychom získali kladné stanovisko EIA a mohli zahájit práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí,“ uvedl Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Naopak nejdále s přípravou je podle Mátla krátký úsek Bořitov – Svitávka zhruba uprostřed trasy. „Tam bychom měli mít letos územní rozhodnutí a pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení. Bude to první úsek, který se postaví. Náš plán je zahájit stavbu v roce 2025,“ doplnil Mátl.

Úsek od Svitávky až po stávající silnici I/35 u Borušova poblíž Moravské Třebové je také rozpracovaný, včetně úseku ze Svitávky k hranicím našeho kraje. Ředitelství silnic a dálnic chystá aktuálně dokumentaci, aby mohlo požádat o stanovisko EIA. V této oblasti jsou v krajině nejvíc patrné zbytky historické Hitlerovy dálnice, hlavně náspy a nedostavěné mosty.

Trasa plánované I/73 v nejsevernějším úseku - od D35 k hranicím Jihomoravského kraje (pro větší rozlišení rozklikněte):

Trasa plánované I/73 v nejsevernějším úseku - od D35 k hranicím Jihomoravského krajeZdroj: ŘSD

„Částečně využijeme její těleso, ale za těch sedmdesát let značně zarostlo. Budeme muset část odtěžit, udělat opatření, protože tam paradoxně vznikl biotop. V lokalitě jsou stavební objekty, mosty, které musíme draze sanovat a stavět znovu,“ vysvětlil Mátl s tím, že Hitlerova dálnice je v krajině zakomponovaná a byla by škoda ji nevyužít.

Více informací k úseku I/73 mezi D35 a hranicí Jihomoravského kraje najdete ZDE

Lidé v regionu doufají, že stavba I/73 naváže na budování dálnice D35. Jinak se totiž obávají návalu dopravy v menších městech a obcích. „Pro nás je důležitá propojka mezi I/35 a Brnem. Mám obavu, když se D35 kompletně dostaví, tak bude doprava kolidovat přes naše města. Je nutné, aby se pokračovalo v dostavbě I/73 a nevznikla desetiletá pauza, jinak by vznikl velký problém v Letovicích, Svitavách nebo Křenově. Jsou tady úzké silnice. Byli bychom rádi, kdyby se to podařilo,“ vyjádřil obavy starosta Jevíčka Dušan Pávek.

FOTO: Pozůstatky Hitlerovy dálnice pro D43 využity nebudou

Ministr Kupka se snažil na jednání se starosty ujišťovat, že i vláda má enormní zájem na stavbě I/73. Doprava totiž pravidelně kolabuje například u Svitávky, odkud řidiči hlásí každý den problémy. „I proto stavíme dva úseky dálnice D35 formou projektu PPP, abychom měli peníze na další důležité dopravní stavby. Teď se stát musí vypořádat se zadlužováním, jestli to nezvládne, tak si o silnicích můžeme nechat zdát,“ podotkl ve Svitavách Kupka.

Nová silnice I/73 má spojit oblast Moravskotřebovska a Jevíčska s brněnskou aglomerací s napojením na D35 u Starého Města u Moravské Třebové. Převede tak tranzitní dopravu ze současné silnice I/43 a současně pomůže s lepším napojením Boskovic, Velkých Opatovic a Jevíčka, kde jsou dosud jen klikaté a úzké krajské silnice druhé třídy.

Obavy na Lanškrounsku a Králicku z polské dálnice S8

Současně ale Česko sleduje stavbu dálnic v sousedním Polsku, které má ambicioznější plány. K českým hranicím má vést polská dálnice S8 v úseku Wroclaw - Klodzko – Boboszów. To je polská obec na hraničním přechodu naproti Dolní Lipce u Králík.

Uvažovaná trasa dálnice S8 z Vratislavi k českým hranicímZdroj: nowaruda24.pl

Lidé v pohraničí se tak obávají návalu tranzitní dopravy směřující na dálnici D35 a také na Brno. Úsek mezi Dolní Lipkou a Moravskou Třebovou by tak byl jediným v celé trase do Vídně, kde by místo jízdy po komfortní autostrádě řidiči zahltili stávající silnici I/43 přes centrum Lanškrouna a dalších obcí.

Polská dálnice až ke Králíkům? Místní se chytají za hlavu. Bojí se kolapsu

Uvažované trasy dvouproudé přeložky I/43 z Mladějova do LanškrounaZdroj: ŘSD

Ministr Kupka však obavy vyvrací. Podle něj tranzit z Polska bude přednostně směřovat na naši D11 k Trutnovu a odsud kolem Hradce na D35, nebo naopak od Katowic přes Ostravu po D1. Další část tranzitu z Polska navíc podle něj povede ještě východněji, přes Slovensko a Maďarsko.

Uvažované trasy dvouproudé přeložky I/43 z Lanškrouna do Dolní LipkyZdroj: ŘSD

„Pro nás je klíčový projekt dostavby D35, která zprůjezdní celou republiku. Neočekáváme, že by se po polské dálnici S8 valily proudy kamionů k nám. Nebudou mít důvod,“ tvrdí Kupka.