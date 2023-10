Děsivá bilance kvůli I/35. Mrtvých na silnicích je už teď jako za celý rok 2022

Pardubický kraj již nyní, v polovině října, bohužel vyrovnal bilanci tragických silničních nehod za celý loňský rok. Od počátku roku do 17. října zemřelo na silnicích v kraji 28 lidí, stejně jako za celý rok 2022. Je to nejhorší bilance za 7 let. Tragičtější byl naposled rok 2016, kdy do konce září zahynulo v kraji 32 lidí. A co je bohužel pro smrtelné nehody v kraji typické, skoro třetina všech obětí připadá na jedinou silnici – přetíženou státovku I/35, která supluje nedostavěnou dálnici D35 z Hradce Králové přes Litomyšl na Mohelnici a Olomouc.