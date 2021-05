Po týdnu otevřených zahrádek se hygienici v kraji do důkladných kontrol jejich návštěvníků nehrnou. Zatím neobdrželi žádný podnět, který by museli prošetřovat. Díky rozvolnění si lidé mohou užít jídlo a pití na zahrádkách kaváren, hospod a restaurací.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

V případě kontroly se zákazník musí prokázat buď negativním testem, certifikátem o očkování, anebo potvrzením, že v posledních 180 dnech prodělal covid-19. Pokud ho nepředloží, může mu policie nebo hygiena udělit pokutu. Ta může na místě být až 10 tisíc korun. Pokud by dotyčný odmítl potvrzení doložit a ani by nespolupracoval s hygieniky a policií, pokuta by byla ještě vyšší. V případě správního řízení se pak může postih vyšplhat až na tři miliony.