Hudba pomáhá již po dvanácté, letos ve spolupráci se symfonickým orchestrem

Nemocná Eliška bydlí s rodinou v řadovce. Z tohoto důvodu putuje výtěžek letošního benefičního festivalu na úpravu tohoto rodinného domu, kde je třeba úprava bezbariérového bydlení pro Elišku, které jí tak poskytne bezpečné a klidné místo s vlastní vhodnou postýlkou a prostorem pro rehabilitační cvičení i hraní.

Zdroj: Youtube

Tatínek Luboš vysvětluje, kam jak peníze využijí. „Abychom naše bydlení Elišce přizpůsobili, budeme muset z garáže vytvořit pokojík a v přízemí předělat koupelnu. Projekt je hotový a stavba povolená. Kdyby se nám vše povedlo zrealizovat, Eliška by získala svůj vlastní prostor a nám by to zároveň velice usnadnilo péči," řekl tatínek.

Koncert v Ústí nad Orlicí rozšířil konto Hudba pomáhá o 84 680 korun. Na transparentním účtu bylo v době koncertu 74 200 korun. Když se k těmto částkám přičtou výtěžky z předešlých koncertů, dostává se festival na částku 424 710 korun pro rodinu Elišky.

