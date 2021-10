Hříšný kohout v Jamném o hlavu nakonec nepřišel. Zdejší tradice je i tak raritou

/FOTO, VIDEO/ Poutník, který by se poslední říjnovou sobotu krátce po poledni vydal do Jamného nad Orlicí, by nejspíše jen stěží pochopil rušné veselí. V obci se totiž právě koná tradiční staročeská pouť, kde nechybí průvod masek, cepování i dražba kohouta, posvícenské jídlo a tradiční muzika.

Krátce před 14. hodinou se v horním konci obce srocuje průvod masek. Oko pozorného diváka si může povšimnout mužů převlečených za holiče, kteří právě polapili jednoho z přihlížejících pánů, posadili ho na židličku, okolo krku mu obvázali plášť a začínají brousit břitvu. Mezitím ostatní muži mydlí obličej pěnou z vaječných bílků s cukrem a půl metru dlouhá dřevěná břitva může už brzy vykonat své. Jedná se o jeden z mnoha nevinných hříchů, který je součástí dlouhé tradice. Kapela sedící na jednom z vozů tažených koňmi mezitím začíná svůj téměř celodenní koncert. „Proč ta sova tolik houkala, na mě se tak divně koukala, ta na tebe, lásko má, něco ví a nepoví,“ laskavě zpívá jeden z představitelů starší generace průvodu a za ramena drží chlapce, který dost dobře možná zažívá své první posvícenské veselí. Proměna veřejného prostoru v Ústí pokračuje. Přibude nová odpočinková zóna Přečíst článek › Do čela průvodu už se chystá kurýr na koni, za ním stojí krojovaní, kteří společně na dřevci s dlouhými stuhami nesou dnešního hlavního účinkujícího – kohouta Martina. Ten dnes ještě zažije cepování a dražbu. Honění, stínání či cepování kohouta je tradiční staročeskou posvícenskou tradicí. Kohout se zpravidla po skončení průvodu přivázal ke kůlu a vybraní muži si zavázali oči a měli setnout zlořečenému kuru hlavu či jej zabít kamenem. Tento obyčej se dnes drží pouze v osmi obcích, nikde se však už pochopitelně nezabíjí. V Jamném nad Orlicí v sobotu kohouta nakonec vydražili a posléze pokračovali ve volné posvícenské zábavě. „Zvyk honění nebo stínání kohouta už ve většině obcí zanikl. Na Ústeckoorlicku jej zachovávají maximálně ve dvou obcích," vysvětlil před časem pro Český rozhlas ředitel muzea v Ústí nad Orlicí Radim Urbánek. Do kohouta Martina místní tradičně zhmotňují všechny hříchy a negativní vlastnosti. Za hříšníkem už se srocují děvečky, četníci, kominíci, rozšafné cikánky, a dokonce i kat. Masky v tradičním průvodu páchají různé neplechy, ale rozdávají také jablka či nasušené kvítí a děkují tak za letošní úrodu. Řidič srazil kočárek s čtyřtýdenními dvojčaty. Naštěstí jsou v pořádku Přečíst článek › Průvod v čele s kohoutem zastavuje u hasičské zbrojnice, kde je připravena první část občerstvení. Místní i přespolní tak se svařeným vínem a krajícem chleba namazaným škvarky mávají právě přicházejícímu průvodu. Kapela zahraje české lidové písně a desítky lidí pokračují do lokality U Tisu, kde má proběhnout cepování a dražba kohouta. „Dříve by skončil na talíři, dnes už jej ale nezabíjíme,“ vysvětluje žena převlečená za děvečku.