„Hříchy“ řidičů odhalí kamery

Obchod - Obchod Obchodní zástupce 25 000 Kč

Obchodní zástupci Obchodní zástupce. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Dolní Dobrouč č.p. 401, 561 02 Dolní Dobrouč, V PŘÍPADĚ, ŽE SPLŇUJETE TYTO POŽADAVKY:, - VŠ vzdělání (veterinární nebo přírodovědecké zaměření pro Vás bude výhodou), - dobrou úroveň AJ (na úrovni B2 a vyšší), - aktivní řidič (služební cesty do zahraničí - zejména Evropa), - jste proaktivní, - máte tah na branku, - máte výborné komunikační schopnosti, - jste ochotný/á pravidelně cestovat do zahraničí, POTOM U NÁS MŮŽETE ZÍSKAT: , - práci s produkty, na které budete hrdí, - spolupráci se skvělými kolegy, - dobrou radu, kdykoliv budete potřebovat, - dynamické a kreativní pracovní úkoly, - kancelář v Dolní Dobrouči v blízkosti Orlických hor, VAŠE PRÁCE BUDE SPOČÍVAT ZEJMÉNA V:, - hledání cest pro distribuci produktů v zahraničí, - aktivním vyhledávání obchodní partnerů, - vyjednávání obchodních podmínek, - dohledu a podpoře distribuce produktů v zahraničí, - prezentaci produktů na kongresech a veletrzích, BENEFITEM PRO VÁS MŮŽE BÝT: , - pružná pracovní doba s možností maximálního sladění pracovních a osobních aktivit, - odpora odborného vzdělávání a osobního rozvoje, - po 1. roce 5. týden dovolené, - prodejní bonusy vázané na výkon, - zázemí stabilní společnosti s tradicí vice než 25 let na světových trzích, - stravování v areálu firmy s příspěvkem, - příspěvek na dětskou rekreaci, - sleva na firemní produkty, - bezúročné půjčky na bydlení, - firemní byty, pomoc při relokaci, KONTAKT: e-mailem zaslat životopis. Pracoviště: Contipro a.s., 561 02 Dolní Dobrouč. Informace: Barbora Václavková, +420 465 519 561.