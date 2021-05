Monolitická stavba se stejně velkými boxy pro urny ve třech patrech nad sebou nahradila část hřbitovní zdi. Doplněna byla boční opěrnou zdí s umělecky ztvárněným reliéfem se smutečním motivem a lavičkou. Protože zájem lidí o urnová místa je stále velký, město hledá další způsob, jak jejich počet ještě navýšit.

„Budeme řešit úpravu a rekonstrukci starého altánu, který se nachází u zadního vstupu do hřbitova. Tam by případně mohlo stát další kolumbárium. Letos máme v plánu zahájit projekční přípravu, v příštím roce by mohlo dojít k realizaci, tedy stavbě nových urnových schránek,“ upřesnil starosta města Petr Hájek.

Chystají rekonstrukci bývalé márnice

Radní chtějí upravit i další místa posledního odpočinku v okrajových částech. V Hylvátech plánují opravu páteřní komunikace mezi hroby. Záměrem města je také v této městské části rekonstruovat bývalou márnici, nejdříve však bude podle starosty Hájka nutné vyřešit vlastnické vztahy. „Objekt zatím vlastní stát, město žádá o jeho bezúplatný převod do svého majetku,“ uvedl ústeckoorlický starosta.

Na hřbitově v Kerharticích bude v celé délce od vstupní brány až ke hřbitovní kapli opravena a vydlážděna hlavní přístupová cesta. Oba projekty bude město financovat ze svého rozpočtu. Naopak na celkovou obnovu hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Krista na hřbitově v Knapovci orlickoústečtí získali čtvrtmilionovou dotaci. Kaple je nejstarší stojící architektonickou památkou obce a rekonstruována bude po etapách. Letošní rozpočet města počítá i s restaurováním některých náhrobků na knapoveckém hřbitově.