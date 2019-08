Spojit hrady a zámky a společně na ně přilákat turisty, to je cílem nového projektu Evropská stezka hradů a zámků. Projekt by mohl spolufinancovat Pardubický kraj, konečné slovo ale budou mít krajští zastupitelé.

V POLSKU UŽ FUNGUJE

O co jde? V přeshraničním evropském programu Interreg V-A Česká republika Polsko byl letos na jaře doporučen k financování projekt s názvem Hrady a zámky nás spojují. Vedoucím partnerem je Destinační společnost Východní Čechy a partnery jsou Dolnoslezská turistická organizace a Orlické hory a Podorlicko. „Je to turistický produkt, který už funguje na polské straně, teď by se k němu měla připojit i česká strana, která má na tomto území co nabídnout. Předpokládáme, že se zapojí celkem 41 hradů a zámků,“ uvedl krajský radní René Živný.

„Evropská unie bude hradit 80 procent z celkových nákladů. Radní navrhli pro Destinační společnost zápůjčku na předfinancování projektu, konečné slovo ale budou mít krajští zastupitelé na svém srpnovém zasedání. Při spějeme také na spolufinancování,“ řekl Živný.

Na jediném státním hradě Orlickoústecka v Liticích účast zvažují. „Zatím ještě nejsme úplně rozhodnuti,“ konstatoval kastelán hradu Dalibor Urban. „Pozitiva vidím ve spolupráci, jezdí k nám dost polských turistů,“ sdělil s odkazem na historii. Hrad, jehož vznik se datuje na konec 13. století, byl napojen na Kladsko přes syna Jiřího z Poděbrad Jindřicha Staršího, který byl knížetem kladským a hrabětem minsterberským.