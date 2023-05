/ROZHOVOR/ Po jarních kačenkách a smržích a pozdějších čirůvkách se teď v přírodě v Pardubickém kraji objevují první hřiby. „Nyní je vhodná doba na hledání hub v parcích,“ prozradil v rozhovoru pro Deník Libor Tmej z Brandýsa nad Orlicí.

Hřib dubový. | Foto: Deník/Marek Nečina

Zkušený mykolog z Brandýsa nad Orlicí, který působí v choceňském mykologickém klubu, vám poradí místa, kde nyní houby určitě rostou. „Určitě teď nechoďte do jehličnatých lesů,“ například naznačil vousatý muž zabývající se sběrem a poznáváním hub už více než tři desítky let.

Jaké druhy jedlých hub můžeme v přírodě objevit právě v těchto dnech?

Doznívá vlna jarních čirůvek májovek a závojenek podtrnek, což jsou výborné jedlé houby. Obvykle je nacházíme v sadech, na loukách a pastvinách, nebo v listnatých lesích. To jsou lupenaté houby. Z hřibovitých jsem už narazil na hřiby kováře, které začínají růst právě ve druhé polovině května. V nejbližší době se zřejmě přidá i hřib dubový, jehož květnové nálezy také nebývají výjimkou.

Mykolog Libor Tmej.Zdroj: Jaroslav Jiřička

Na které houbě si rád zjara pochutnáte?

Můžu doporučit čirůvku májovku s klasickou smetanovou omáčkou a s karlovarským knedlíkem jako přílohou. To je luxusní záležitost.

Poraďte houbařům - jaký les teď pro hledání doporučíte? Jehličnatý nebo listnatý?

V tomto jarním období je budete úspěšnější spíš pod duby nebo lípami v parcích, zahradách, v řídkých listnatých lesích nebo na jejich okrajích. Dobrými místy mohou být i hráze rybníků porostlé duby. Vesměs jde o místa, které se v jarním počasí nejrychleji prohřívají, a do kterých se přes řídce rostoucí koruny stromů dostalo víc vláhy.)

Psali jsme s Tmejem na počátku dubna:

FOTO: První jarní houby začínají růst. Potěší skutečné labužníky

Podle čeho se ještě řídíte?

Někdy nám při tipování místa napoví i název houby. Například u závojenek podtrnek můžeme čekat, že se jim dobře daří pod trnkami, ale nejen pod nimi. Najdeme je pod veškerými dřevinami z čeledi růžovitých, takže je můžeme hledat i pod jabloněmi, švestkami nebo hlohy. V jehličnatých lesích teď ještě prakticky nic neroste.

Které druhy se v přírodě postupně objeví v následujících dnech a týdnech?

Může se objevit hřib koloděj, pak začne růst klouzek obecný a klouzek modřínový a dojde i na první žampiony. Během několika dnů by měly začít růst také některé holubinky.

Při hledání a určování hub jste jistě prozkoumal mnohé končiny. Která místa v Pardubickém kraji bývají k houbařům nejštědřejší?

V tomto jarním období jde spíš o podhůří a nížiny. Skvělé je například podhůří Železných hor, nebo v okolí Holic jsou krásné lesy, které se táhnou od Chocně až po Nový Hradec Králové. Zaměřil bych se ale i staré zámecké parky, podíval bych se i do chrudimského městského parku nebo na další podobná místa.

1/8 Zdroj: Deník/Marek Nečina Hřib dubový. 2/8 Zdroj: Deník/Marek Nečina Hřib dubový. 3/8 Zdroj: Jiří Laštůvka Hřib kovář. 4/8 Zdroj: Jiří Laštůvka Když se urodí. 5/8 Zdroj: Deník/Marek Nečina Klouzek slizský. 6/8 Zdroj: Deník/Marek Nečina Kozák březový. 7/8 Zdroj: Jaroslav Jiřička Mykolog Libor Tmej. 8/8 Zdroj: Deník/Marek Nečina Křemenáč borový.

Našel jste už v parcích houby, která vás hodně zaujaly?

Ano, v chrudimských parcích jsem třeba před časem objevil nejedlý hřib medotrpký, ale rostl tam i vzácný hřib Quéletův.

Vzpomenete si na nějaký opravdu zvláštní nález?

Houby někdy rostou v naprosto nečekaných místech. V údolí Krkanky u Nasavrk pod Křižanovickou přehradou jsem přímo v řečišti Chrudimky nalezl veliké množství vzácné lišky rezavé. Jedná se o lužní druh lišky, ale jeho výskyt skoro až ve vodě mě opravdu překvapil.

Prý někomu rostly hřiby přímo doma, je to pravda?

Ano. Jednou jsem byl pozvaný do letohradské místní části Orlice, kde obyvatelům jednoho domu rostly houby ve sklepě přímo ze spár ve staré opukové stropní klenbě. Ukázalo se, že na zahradě rostla velká lípa, jejíž kořeny dosahovaly právě až nad sklep, kde vytvářely vhodné prostředí pro růst hub. Jednalo se tehdy o teplomilný a méně běžný hřib červený, jemuž se někdy říká červená babka. Těch plodnic tam ze stropu visely desítky.

Jsou to Pomněnkové děti. Policie jich v celém Česku hledá dvaadvacet

Vytipoval jste si v Pardubickém kraji pro každý druh houby svoji vlastní lokalitu?

Obvykle vím, kam se na houby vypravit, ale vždycky to neplatí. Rád bych například objevil nějaké pěkné místo s hojným výskytem jarní kačenky české. V našich končinách ale tahle houba roste velmi vzácně. Podobně to mám se šťavnatkou březnovkou. To je druh, který mi tady, na východě Čech, úplně uniká. Také bych rád našel i některé další druhy ze skupiny barevných a vzácných teplomilných hřibů.

Chlubí se takto vzácnými nálezy třeba lidé přicházející na výstavy nebo do mykologické poradny?

Ti obvykle chodí s prosbou o určení nalezených hub a občas donesou opravdu vzácný exemplář. Při mykologické výstavě v Králíkách mě třeba oslovila paní, že jí na zahradě roste barevný hřib. Tak jsem se tam jel podívat a on to byl můj vysněný hřib královský. Tahle teplomilná a extrémně vzácná houba rostla po dubem na zahradě v Králíkách. Tedy na zcela nečekaném místě ohraničeném ze západu Orlickými horami a z východu Králickým Sněžníkem. To pro mě bylo veliké překvapení.