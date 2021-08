Pandemie koronaviru výrazně zasáhla cestovní ruch. Krajským destinacím letos chybí především zahraniční turisté. Ty částečně nahrazují tuzemští návštěvníci, kteří naplňují místní ubytovací kapacity. I tak některé lokality hlásí menší návštěvnost a pokles tržeb. Pro hoteliéry a další pracovníky v cestovním ruchu to však není úplná novinka. Minulý rok zažívali obdobnou situaci.

Rodina na výletě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Lidé tráví dovolenou doma a ne v zahraničí,“ uvedl krajský radní pro cestovní ruch Alexandr Krejčíř, podle kterého už loni hoteliéři zaznamenali větší příliv tuzemských turistů. „Počty návštěvníků by měli zvýšit i turisté z blízkých zahraničních trhů, například Poláci to do Orlických hor mají opravdu kousek,“ dodal.