Hospic je oporou pro umírající i jejich blízké

Pardubický kraj /TÉMA DENÍKU/ - Lidé si většinou přejí zemřít ve známém, rodinném prostředí. A jejich blízcí by jim to rádi dopřáli, jen si někdy nejsou jisti, zda zvládnou jak zdravotní pomoc, tak každodenní úkony a jak se s tím vyrovnají psychicky. Rozhodování ulehčí domácí hospicová péče.

Na Orlickoústecku ji provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Na Svitavsku zajišťuje paliativní péči především Svitavská nemocnice Léčebna dlouhodobě nemocných, která nabízí lůžka hospicového typu a rodinné pokoje. Na nich mohou setrvávat blízcí pacientů a být jim tak stále nablízku, popřípadě je kdykoli navštěvovat. Domácí hospicovou péči poskytuje Oblastní Charita Polička v dojezdové vzdálenosti do 20 km od Poličky.

V roce 2017 doprovodil orlickoústecký hospic Alfa – Omega 93 pacientů, k říjnu letošního roku 77 pacientů. „Snažíme se do paliativní péče přijmout všechny pacienty s ukončenou aktivní léčbou a beznadějnou prognózou, kteří mají zájem. V případě naplněné kapacity spolupracujeme s kamennými hospici či na krátkou dobu převezme pacienty charitní ošetřovatelská služba, než se nám uvolní kapacita,“ říká ředitelka Oblastní charity Ústí nad Orlicí Marie Malá.

Týmy pracovníků domácích hospiců jsou multidisciplinární. V hospicu Alfa - Omega například pracuje 5 všeobecných sester s certifikáty v oblasti paliativní medicíny, 5 lékařů s atestací v oboru paliativní medicíny, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a technický pracovník. Tato skupina pokrývá oblast přibližně 30 kilometrů od Ústí nad Orlicí všemi směry, zhruba 800 kilometrů čtverečních. Pokryta jsou města Česká Třebová, Lanškroun, Choceň, Vysoké Mýto, Letohrad, Jablonné nad Orlicí a jejich okolí.

Důstojnou péči pomáhají zajišťovat i známé Tříkrálové sbírky. „Pojišťovny hradily pouze ošetřovatelské výkony sester, na ostatní náklady jsme hledali a získávali prostředky jinde - ze Tříkrálové sbírky, darů, nadací a fondů. Bylo to velmi náročné. Díky tomu, že jsme splňovali všechny podmínky, nás v roce 2017 Všeobecná zdravotní pojišťovna přijala do Pilotního projektu, v kterém testovala úhradu hospicové péče. Pro rok 2018 se nová pravidla již dostala do úhradové vyhlášky. Platba z pojišťovny hradí zdravotní péči o pacienta v terminálním stavu 30 dní, na dalších 30 dní snižuje platbu na polovinu. Z toho je vidět, že platba nepokrývá všechny náklady, ale je to jistý zdroj. V tom spatřujeme významný posun,“ vysvětluje financování péče ředitelka Oblastní charity Marie Malá. Pacient hradí sto korun za jeden den péče, což zahrnuje půjčovné kompenzačních pomůcek, nonstop pohotovost zdravotních sester i lékařů, služby multidisciplinárního týmu a péči o pozůstalé.

Domácí hospic tu není jen pro umírající, ale i pro jejich rodiny a pozůstalé. Charita založila skupinu setkávajících se pozůstalých, Klub Alfa - Omega. „Vznikl z potřeby pečujících, doprovázejících osob, sdílet prožité. Jsou to lidé, kteří ztratili své blízké a potřebují to sdílet s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost. V Klubu se s takovými lidmi setkají. Každý je na cestě pochopení jinde a mohou si vzájemně pomoci, vyslechnout se. Říci své pocity někomu, kdo je chápe a rozumí jim. Skupiny vede psycholožka a sociální pracovnice. Na první setkání letos v září přišlo 9 pečujících osob. Klub není určen pouze pro naše pečující, je otevřen všem,“ přibližuje pomoc pozůstalým Marie Malá.

Požádat o hospicovou péči není snadné rozhodnutí, protože se pojí s blízkostí smrti. „Každý potřebuje čas přijmout, že se blíží konec. Jak pečující osoba, tak pacient. A v tom je práce hospicového týmu, poskytnout jim tento čas. Být pomocí, když nastoupí bolesti, přidají se další související problémy a být pomocí i pečujícím osobám… umět se rozloučit, pustit své blízké, smířit se s blížícím se koncem,“ popisuje nejcitlivější chvíle Marie Malá. „Chtěli bychom služby domácího hospice rozšiřovat. Jsou oblasti, kde není žádná hospicová péče a dosahově ji nemůžeme zajistit. To je náš veliký cíl.“

Kde získat informace?

Informace o dostupné hospicové péči by měli pacientům předat praktiční i odborní lékaři, sociální pracovnice nebo charitní organizace. Podrobné informace najdete zejména na webových stránkách oblastních charit, například https://uo.charita.cz/sluzby/domaci-hospicova-pece/.

Mezi poskytovatele této péče na území okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy patří:

Domácí hospic Alfa – Omega, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad, tel. 735 168 871 nebo 739 383 597

Domácí hospic sv. Michaela, Vrchlického 185, 572 01 Polička, tel. 731 598 817

LDN Svitavské nemocnice, Kollárova 643/7, 568 02 Svitavy, tel. 461 569 336

Klub ALFA-OMEGA, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69, vždy od 15:30 do 17:30 ve dnech 22. listopadu, 13. prosince, 10. ledna a dále každý měsíc, tel. 731 402 331

Zájem o služby roste

Pardubicko, Chrudimsko - Přestože by si většina lidí přála zemřít doma v kruhu blízkých a prožít poslední chvíle se svou rodinou, přání se vyplní jen deseti procentům z nich.

Pomocníkem může být mobilní hospic. Tuto službu na Pardubicku a Holicku poskytuje Oblastní charita Pardubice, k dispozici je pacientům 24 hodin denně nepřetržitě po celý týden. Nemocný člověk tak poslední dny nebo týdny života může trávit v prostředí domova, kde je mu zajištěna veškerá péče a úleva od bolesti. Zdravotnický personál nabízí rodině pacienta i zaškolení při ošetřování nemocného, poskytuje také psychologickou nebo duchovní pomoc.

Pacientů přibývá

„V Česku je situace bohužel taková, že rodiny ani nemají čas se na smrt svého blízkého připravit,“ říká ředitelka charity Marie Hubálková. Péče je hrazená ze zdravotního pojištění, darů a grantů, předepisuje ji praktický nebo odborný lékař. Získat finanční prostředky od pojišťovny je ale složité. „Doposud platí jen část výkonů a personálu, zbytek se snažíme zajistit z benefičních akcí, sponzorských darů a podobně. Od rodin nic nechceme,“ vysvětluje Hubálková.

O hospicové služby je stále větší zájem, vyplývá to ze statistik z posledních let. Zatímco v roce 2009 Oblastní charita Pardubice pečovala o 35 pacientů, minulý rok jich měla na starost 105. Hospic Chrudim zase od otevření hospitalizoval asi tři tisíce nemocných, jen za minulý rok to bylo 375 pacientů, kteří tu v průměru strávili asi 27 dnů. Kapacita tak byla naplněná z 94 procent. (dps)