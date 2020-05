Ubytovací místa se zaplňují rychleji než v jiných letech. „Vyšší zájem o ubytovací kapacity od června registrujeme již nyní a je nejvyšší čas si pobyt rezervovat, protože se lůžka obsazují skutečně mnohem rychleji než loni touto dobou,“ potvrdil obchodní manažer střediska Tomáš Drápal.

Horský resort zase začíná ožívat, turisté se vracejí. „Počet je sice nižší, lidé mají stále obavy a čekají, co bude. My se snažíme jít v tomto smyslu naproti a vyjasnit všem našim návštěvníkům, že jsme na ně zcela připraveni. Jsme horský resort, všude kolem nás jsou tisícimetrové kopce a nádherná příroda, spousta aktivit je rozprostřena po obrovské ploše. Letošní léto bude jiné, ale bude opět skvělé. Tím jsme si jistí,“ řekl Drápal.

Parkovací kapacity by případný nápor turistů měly zvládnout, resort to má již vyzkoušené z top sezón v předchozích letech. V cestovním ruchu ale chybí kvalitní personál a zkušenosti s tím má i Dolní Morava. „Najít kvalitní lidi bylo vždy složité. Pracovní trh se však v minulých dvou měsících otočil o 180 stupňů a věříme, že se situace alespoň v tomto směru zlepšila,“ konstatoval manažer střediska. Do léta by tam měly být spuštěny všechny provozy, aktuální informace přináší speciální webové stránky.

FOTOPAST A MAMUT

K největším tahákům Dolní Moravy patří vyhlídková Stezka v oblacích nebo Mamutí horská dráha, o památeční foto z jejího sjezdu se postará nová fotopast se samoobslužným kioskem. Milovníky singletrailů potěší nově upravené tratě. K dalším atrakcích střediska patří Mamutíkův vodní park s dvoupatrovým mamutem, prohlídky Stamichmanovy štoly nebo adrenalinový park.