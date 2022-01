Hluk ze silnice byl ve čtvrtek odpoledne slyšet až za kostelem sv. Václava v jinak klidné části obce. Provoz na silnici I/36 za kostelem byl hustý, během půl minuty projelo úsekem několik desítek aut, z čehož zhruba jednu třetinu tvořily kamiony. Jen krátké etapy umožnily přejít přechod k jednomu z domů.

„Člověk ani rozumí, co říká. Provoz je zvýšený minimálně o 200 procent. Chvilku jsem si dělal statistiku,“ popsal nelehkou situaci Petr Krejčí, který bydlí hned vedle rušné silnice. Poloha Horních Ředic u nynějšího přivaděče k D35Zdroj: mapy.cz

„Nemůžete ani přejít přes přechod, skoro nikdo nezastaví. A když zastaví jeden, nepustí vás z druhé strany,“ doplnil.

Rychlý provoz už způsobil i nehody. „V pondělí tu do sebe narazila dvě auta. Řidiči nedobrzdili kvůli tomu, že jeden odbočoval do vesnice,“ uvedl Krejčí.

ŘSD 15. prosince minulého roku zprovoznilo nový úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Jedná se o první z řady dálničních úseků, které nahradí kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35. Úsek končí na mimoúrovňové křižovatce u obce Časy, kde se napojuje pomocí první části přivaděče na stávající silnici I/36. Možnost sjezdu a nájezdu mají řidiči ještě u Rokytna, ale ten není tak využívaný.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o závažnosti situace ví. "Během stavby nového úseku D35 jsme na komunikaci I/36 připravili opatření ke zvýšení bezpečnosti a přehlednosti provozu," uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Svislé dopravní značení bylo upraveno. "Doplnili jsme ho tak, aby řidiče jedoucí po silnici I/36 dostatečně včas upozornilo na blížící se přechod pro chodce. Doplnila se také bezpečnostní protismyková úprava povrchu vozovky." dodala Drkulová.

Hluk způsobují především projíždějící kamiony. “Je to šílené, přes noc to jezdí neustále. O víkendu je klidněji, ale přes týden to jezdí furt,” zhodnotil provoz Krejčí.

Po otevření nového úseku dálnice D35 se náhle výrazně zvýšil provoz na silnici I/36 v obci Horní Ředice na Pardubicku. Projíždí tu velké množství aut a kamionů a často velmi vysokou rychlostí.Zdroj: Deník/Klára Karasaridu

Situaci by měla vyřešit přeložka silnice mezi Časy, kde dálnice D35 zatím končí, a Holicemi, kde se I/36 coby hlavní přivaděč k dálnici napojuje na státovku I/35. Problematická je především prudká zatáčka za kostelem, kde docházelo k nehodám už před otevřením nového úseku dálnice. Přeložka by měla zatáčku narovnat a umožnit plynulejší průjezd obcí. V současné době probíhá výběrové řízení na jejího zhotovitele, stavba má začít v květnu 2022.

Starosta Horních Ředic si stěžuje, že s ním nikdo o situaci nejedná. „Chtělo by se nad tím trochu zamyslet. Třeba nad omezením rychlosti. Je to nebezpečná silnice,“ uvedl Kosel

Dle starosty by se situací mělo brzy něco dělat. „Dva roky, než se to dostaví, je ještě hrozně dlouhá doba. Provoz z dálnice postupně přibývá a až během jara řidiči přijdou na to, že dálnice je prodloužená, tak to tady bude ještě složitější,“ podotkl Kosel.