Tunel se bude částečně hloubit a částečně razit. Návrhů na technické řešení mělo ale Ředitelství silnic a dálnic na stole více. Mezi nimi i jedno naprosto unikátní, které v Česku dosud nikdo neudělal, a to razit tunel ve zmrzlém kopci. Laicky řečeno, kopec zmrazit a pak razit tunel v ledu.

„Prakticky se tady nic takového nedělalo. Máme s tím zkušenost z tunelu Panenská na D8, kde se taky prováděly práce čelním odtěžováním. Ale abychom museli tak silně injektovat kopec, aby nám vydržel a nepropadl se při ražbě, to si myslím, že nemá obdoby a je to pro všechny novinka,“ upozornil Mátl.

Hloubený tunel, kdy by se laicky řečeno vykopala díra, do ní se umístily betonové tubusy a poté se znova zasypala, nebyl u Vysokého Mýta možný kvůli životnímu prostředí. Ochranáři to zamítli, v oblasti se totiž nachází chráněná oblast přirozené akumulace vod Východočeská křída. Hloubený tunel by z hlediska stavebního zde byl přitom velmi výhodný, povede totiž jen pár metrů pod povrchem. V nejhlubším místě 24 metrů, většinou ale mnohem méně.

„Dělá se to speciálním aerosolem, leduje se, ale jde o strašně drahou metodu. Ve světě se to dělá, ale v Česku nikoliv. V českých zimách by kopec málo promrznul, musela by se z něj udělat ´ledová´ hora a pak razit,“ přiblížil ojedinělý způsob Mátl.

Chtěl jsem se pobavit. Opilý řidič si u Žamberka hrál s policisty na kočku a myš

Pro stavbu nakonec experti vybrali metodu, která je ve světě běžná. Postupným odtěžováním jednotlivých částí se už stavěl tunel Panenská, Lochkovský tunel na Pražském okruhu nebo Valík na D5. Otázkou však je, jestli i tento komplikovaný způsob je nutný a nešlo kopec Homole obejít a vyhnout se tak možným problémům na stavbě. Tunel je v plánech namalovaný zhruba dvacet let.

Podívejte se na kopec Homole ze silnice I/17 ve fotogalerii a videu:

1/14 Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková Kopcem Homole povede dálniční tunel. 2/14 Zdroj: ŘSD Vizualizace dálnice D35 v úseku Ostrov - Vysoké Mýto s tunelem Homole 3/14 Zdroj: Město Vysoké Mýto Nejnáročnější částí výstavby dálnice před Vysokým Mýtem bude tunel pod Homolí. 4/14 Zdroj: ŘSD Vizualizace dálnice D35 v úseku Ostrov - Vysoké Mýto s tunelem Homole 5/14 Zdroj: mapy.cz Vrch Homole (vlevo) ve směru od Chrudimi, dálnice podejde státovku I/17 na vrcholu "esíčka" v pozadí. 6/14 Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková Kopec Homole, kterým má vést dálniční tunel. 7/14 Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková Kopec Homole, kterým má vést dálniční tunel. 8/14 Zdroj: ŘSD Vizualizace dálnice D35 v úseku Ostrov - Vysoké Mýto s tunelem Homole 9/14 Zdroj: ŘSD Vizualizace dálnice D35 v úseku Ostrov - Vysoké Mýto s tunelem Homole 10/14 Zdroj: ŘSD Vizualizace dálnice D35 v úseku Ostrov - Vysoké Mýto s tunelem Homole 11/14 Zdroj: ŘSD Vizualizace plánovaného tunelu skrz vrch Homole. 12/14 Zdroj: ŘSD Pardubického kraje Vizualizace plánovaného tunelu homole na dálnici D35 13/14 Zdroj: ŘSD Pardubického kraje Vizualizace plánovaného tunelu homole na dálnici D35 14/14 Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková Kopec Homole, kterým má vést dálniční tunel.

„Asi šlo najít vhodnější trasu a nezasahovat do kopce. Myslím, že by se i našla opatření, jak ochránit přírodu a udělat hloubený tunel. Dneska nám nezbývá než se rozhodnutím přizpůsobit, proto jsme hledali technická řešení, jak tunel v dané trase a koridoru postavit. Určitě to není ideální technické řešení, ale musíme se s tím vyrovnat a tunel postavit,“ přiznal Mátl.

Tunelem Homole by se řidiči měli poprvé svézt v prosinci 2026. Zbytek dálničního úseku z Ostrova k Vysokému Mýtu, uvnitř něhož se tunel nachází, přitom bude hotov už v srpnu 2026. Stavba dálnice D35 jede naplno, do konce letošního roku začnou práce na 64 kilometrech této dálnice, a to i ve směru od Hradce Králové k Jičínu.

Tunel skrz Homoli má však jedno plus, Ředitelství silnic a dálnic se tím vyhnulo námitkám a protestu obcí, kterých by se stavba tunelu dotkla, pokud by vedl jinudy.

Základní kámen tunelu Homole politici sice poklepali, ale než se těžká technika zakousne do kopce, ještě to chvíli potrvá. Stavbaři totiž musí tunel nejprve vyprojektovat. Tato metod, kdy stavební firma má na starosti i samotný projekt, se nazývá Design & Build.

Tunel Homole pro D35 se začne razit až později. Nejdřív se musí vyprojektovat

„Nejdříve musíme stavbu naprojektovat, ale počítám, že se přípravné práce rozjedou ještě letos. Je nutné udělat předpolí tunelu, komunikace, staveniště, začnou se hloubit jámy a přístupy na ražbu. Základ je ale projekt a zvolit optimální řešení, což bude to nejtěžší,“ uzavřel šéf Ředitelství silnic a dálnic.

Tunelem Homole by se řidiči měli poprvé svézt v prosinci 2026. Zbytek dálničního úseku z Ostrova k Vysokému Mýtu, uvnitř něhož se tunel nachází, přitom bude hotov už v srpnu 2026. Stavba dálnice D35 jede naplno, do konce letošního roku začnou práce na 64 kilometrech této dálnice, a to i ve směru od Hradce Králové k Jičínu.