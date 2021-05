Doba pandemická podnikatelům spíše nepřeje. Uzavření služeb může být ale také příležitost začít s vlastním businessem. Příkladem toho je Tomáš Richter, který v době rozvolňování vládních opatření otevřel barbershop ve svém rodném městě, Vysokém Mýtě.

Hubertovo holičství, Vysoké Mýto | Foto: Deník/Karolína Velšová

Tomáš Richter minulý týden přivítal úplně první klienty v prostorách vlastního pánského holičství. Vlastní podnikání tak rozjel po téměř půlroční uzávěře služeb, kdy mnohé kštice volaly po zásahu profesionála. „První týden? Je to vážně jízda. Díky obrovské podpoře jsme úplně vybookovaný,“ zhodnotil první pracovní dny. V uspěchané době chce mužům nabízet klidné prostředí, kde si během toho, co o ně budou holiči pečovat, vypijí šálek kávy či něčeho ostřejšího. „Myslím, že by si měl každý člověk najít alespoň trochu času pro sebe. I páni,“ dodal. A právě takový má být typický zákazník Hubertova holičství, jak se nový vysokomýtský barbershop, nazývá. Muž, který se chce o sebe a svůj zevnějšek alespoň trochu starat.