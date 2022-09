Do všech škol v okrese dorazilo přesně 1494 prvňáků. V celkových počtech ale nejsou ukrajinské děti. Stát zatím neví, kolik přesně jich do školních lavic usedne. Odhady hovoří o 70 tisících dětí, rozprostřených do všech ročníků především základních škol. Mezi prvňáčky by tak mohlo být zhruba sedm tisíc Ukrajinců, to znamená asi dvacetina z celkového počtu, tedy průměrně jedno dítě ve třídě.