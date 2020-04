Důvodem, který její rozhodnutí uspíšil, je aktuální pandemie koronaviru. Ordinovat bez ochranných pomůcek, navíc s akutním onemocněním, které lékařku postihlo začátkem března, by si podle vlastních slov netroufla. A tak se rozhodla, že ordinaci dočasně uzavřenou kvůli nemoci už ani neotevře.

„Riziko nákazy je u nás stomatologů šestkrát vyšší. A všudypřítomné aerosoly agresivní desinfekce, které musíme používat, mému zdravotnímu stavu také nepřispívá,“ říká Dagmar Špajová. Provoz zubní ordinace oficiálně skončí k poslednímu červnu.

Kartotéka naditá k prasknutí

Ve své kartotéce, kterou má podobně jako většina dobrých stomatologů plnou až k prasknutí, má kolem dvou tisíc pacientů. Je mezi nimi i početná romská komunita. Kdo se o ně postará není prozatím jasné. Sama lékařka hledá někoho, kdo by zavedenou ordinaci v městské poliklinice převzal, víc jak dva roky.

V Pardubické kraji je zubních lékařů dlouhodobý nedostatek. Aktuálně nabízí stomatologickou péči 297 ambulancí, 11 z nich je přímo v České Třebové. V souvislosti s koronavirovou nákazou několik desítek lékařů svoje služby omezilo. Vedoucí odboru zdravotnictví Pardubického kraje Pavel Čech odhaduje, že bez přerušení ordinuje zhruba 190 až 200 ambulancí.

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera není uzavření ordinace kvůli koronaviru oficiálně možné. „Přesný počet kolegů, kteří zavřeli nadobro kvůli covid-19 neznáme ale bude asi vyšší. Stát nakázal pracovat i bez dovolené, ale nebyly tržby, to je likvidační. Mladí se zadluží, starší toho prostě nechají, nebudou se zadlužovat, to chápu,“ uvedl pro Deník Roman Šmucler.

Přesná čísla o počtu uzavřených ordinací stomatologická komora nemá. „Nikdo nesmí kvůli covid-19 zavřít, ani si vzít dovolenou. Takže nám to nikdo nepoví, maximálně se dozvíme, že jsou lékaři nemocní,“ vysvětluje prezident ČSK.

Hledání nebude snadné

„V Pardubickém kraji aktuálně eviduje pouze deset poskytovatelů klinické stomatologie s omezeným provozem či kompletním uzavřením v souvislosti s covid-19,“ uvedl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň. Informaci o končící zubní ambulanci Dagmar Špajové pojišťovna zatím neobdržela. „V případě oficiálního oznámení o ukončení stomatologické praxe bude VZP vyhlašovat výběrové řízení na Krajském úřadě Pardubického kraje,“ dodal.

Hledání nového stomatologa nebude snadné. Uvědomuje si to i českotřebovská radnice, možnosti jak přispět k vyřešení obtížené situace, do které se část pacientů nejspíš dostane, má ale omezené. „Dozvěděli jsme se to minulý týden, neprodleně jsme na stránky města umístili inzerát,“ potvrdila starostka Magdaléna Peterková.