Hledá se dětský lékař. Zn. Byt ve vile volný

Tatenice - Byt ve vile pro dětského lékaře. Tatenice hledá nového doktora pro děti. Zatím ale marně, nepomohla ani nabídka pěkného bytu.

„Dojíždí k nám lékařka ze Starého Města, jenže už má 68 let a chce skončit,“ říká starosta Tatenice Vladimír Žák. Zájemci o praxi na vesnici se nehrnou. „Nikdo se nám nepřihlásil a bude to problém. Rodiče budou muset s dětmi jezdit do Starého Města. Paní doktorka sama také shání za sebe náhradu a bude to muset řešit asi zdravotní pojišťovna,“ míní starosta. Do budoucna je čeká navíc i hledání zubaře.

Stejný problém trápí Lanškroun a jiné obce. Chybí praktici, lékaři pro děti i zubaři. „Registrujeme to především v periferních oblastech kraje. Lanškroun plánuje spolupráci s lékařskými fakultami a podpořit konkrétního studenta stipendiem. Ten by se zavázal po dokončení školy nastoupit do města. To je zajímavá myšlenka,“ podotkl hejtman Martin Netolický.