Hitparádu jmen vede Kuba, Honza, Eliška i Natálka

Orlickoústecko - V porodnici Orlickoústecké nemocnice potřebují o trošku víc modrého prádelka než růžového. Stejně jako v roce 2016 a 2015 se v okrese Ústí nad Orlicí za celý loňský rok narodilo víc chlapců než děvčat.

Ilustrační fotoFoto: Karel Dvořák

Dvojnásobná radost

Podle statistiky ústecké matriky tu poprvé zakřičelo na svět 678 chlapců a 639 děvčat, celkem 1317 dětí. V deseti případech to byla radost dvojnásobná, dvěma maminkám se narodili jen chlapci, třem dalším jen dívky a pět maminek muselo vymyslet jména pro pár odlišného pohlaví.

Vybírání jmen pro očekávaného potomka bývá v některých rodinách velká svízel. Klasické jméno, nebo raději něco originálního? K nejoblíbenějším mužským jménům patří na Orlickoústecku už tradičně Jakub a Jan, ale i Vojtěch nebo Matyáš. Novorozené dívky velmi často nesou jméno Eliška, Natálie, Barbora nebo Viktorie.

Podle Marty Pirklové z ústecké matriky se však na rodných listech objevují i jména netradiční a méně běžná. „U chlapců Julián, Leonard, Metin, Nathanael, u děvčat Agnes, Luka, Nefeli, Radana, Zoi,“ uvedla příklady.

Babybox v akci

Petr Nový, takové jméno dostal od lékařky a sestřiček chlapec, který se nenarodil v moderních porodních sálech Orlickoústecké nemocnice, ale na neznámém místě. Novorozenec byl letos 2. ledna ve tři ráno vložen do babyboxu. „Celkově za dobu existence babyboxu v Ústí nad Orlicí do něho byly odloženy čtyři děti – dvě děvčata a stejný počet chlapců,“ informoval tehdy mluvčí nemocnic Pardubického kraje Dušan Korel. Dětem z babyboxů nové jméno za to dočasné vybírají adoptivní rodiče.

Rekordní rok 2016

V Pardubickém kraji jsou v současné době čtyři porodnice, ústecká má po pardubické druhý největší počet porodů. Okruh rodiček se jí zvětšil po uzavření porodnice v Litomyšli v roce 2013. Rekordním byl z tohoto pohledu rok 2016, kdy počet narozených dětí přesáhl hranici 1400.

V porodnici svitavské nemocnice vloni přivedli na svět 710 dětí. Porodnost se v tomto okrese drží v posledních třech letech na zhruba stejné úrovni.