Hitem jara jsou grenotéky, v knihovnách nabízejí semena

Pardubický kraj - Nakoupit biopotraviny na farmářském trhu? To je snadné. Jenže kdo zaručí, že je zelenina opravdu bio. Hitem poslední doby je pěstování rostlin ze semen. V Pardubickém kraji se nyní nachází asi osm semínkoven, kam si lidé mohou pro osivo chodit a taky ho tam nosí. Včera začalo jaro a je nejvyšší čas začít vysévat zeleninu i bylinky.

Do knihovny pro semena jako pro knížky. I to je v kraji možné.Foto: Lenka Greplová

Venku sice mrzne, ale zahrádkářům začíná sezona. „Je čas vysévat do květináčů, zatím jen doma za okno, papriky, rajčata, nějaké květiny, které potřebují předpěstování. Na okurky, dýně nebo cukety je čas,“ vysvětluje Daniela Maixnerová z Moravské Třebové. Patří mezi ty, kteří zásobují semínkovnu čili grenotéku ve třebovské knihovně.



Zatím pro zájemce nachystala asi dvanáct balíčků semen, hlavně květiny. „Z květin je jednoduché semena získat, stačí počkat do podzimu a je hotovo. U zeleniny je často potřeba semenařit, a to není disciplína pro každého. Ze zeleniny jsem dodala jen salát, který nechávám každoročně vykvést,“ dodává pěstitelka.

Semínkovny v Pardubickém kraji*Místní knihovna Pardubice – pobočka Svítkov

*Místní knihovna Pardubice – pobočka St. Čívice

*Polička - knihovna

*Momo Chrudim – obchod s výrobky z ovčí vlny

*Svitavy – Park J. Palacha

*Moravská Třebová – městská knihovna

*Cerekvice nad Loučnou – obecní knihovna

*Lanškroun – O. K. klub

Že se lidé k zahradničení vracejí, potvrzují i správci semínkoven v Pardubickém kraji. A mezi osivem se často objevují i zajímavé druhy rostlin. Nejvíce mají zeleniny a naopak někde chybí bylinky. „Nejrozmanitější je nabídka květin, které mají navíc poetické názvy jako aksamitník, cínie, povíjice, vrtálka. Na množství vedou afrikány, rajčata, papriky a mangold. Nejpodivnější semínka má měsíček lékařský,“ říká Lenka Greplová, ředitelka městské knihovny v Moravské Třebové, kde se semínkovna nachází. Zatím jim tam lidé více osiva darovali, než si vybrali.



Od loňského března mají semínkovnu i v chrudimské obecně prospěšné společnosti Momo. „Na podzim vrátilo osivo jen málo lidí, ale teď už nosí. Máme bylinky, rajčata, okurky, květiny i luštěniny. Exotické rostliny nemáme, je tu třeba ale hrách modrý, který pochází z Ruska,“ přibližuje Jan Rodina z chrudimské semínkovny.



Zajímavé druhy nabízí semínkovna v Cerekvici nad Loučnou. kromě rajčat a dýní mají taky semena levandule nebo ačokči.



V republice existuje okolo 90 grenoték.

Ušetřím peníze a vypěstuji kvalitní zeleninuLidé se vracejí na zahrádky a pěstují zeleninu nebo jahody i v truhlících za oknem. Domácí pěstování se vyplatí.



„Semínko nás i při drahé sadbě může vyjít na dvě koruny, zatímco sazenice rajčete začíná na dvaceti pěti korunách. Zajímavé odrůdy jsou i za čtyřicet pět korun. Šetření není hlavní motivací. Chceme vědět, co si pěstujeme, a zahradníci sází na jistotu a některé odrůdy ani nemají,“ říká Daniela Maixnerová.



Pěstování od semen pro ni má i jiný rozměr než jen úsporu peněz. „Při sklizni přesně vím, v jakých podmínkách rostlina žila, zda a čím byla hnojena. To je věc, kterou si u koupené zeleniny nikdy nejste jistí,“ dodává mladá žena. Připomíná, že jí záleží také na ekologii. „Alespoň přes léto se nepodílíme na znečišťování životního prostředí, které vzniká při transportu zeleniny a ovoce přes Evropu. I květiny k nám létají přes půl planety,“ míní Daniela.



Sama do moravskotřebovské grenotéky donesla několik druhů semen a nějaké tam naopak „ulovila“. „Z knihovny jsem si odnesla sléz maurský, který jsem dlouho sháněla. Mám doma semínka papriky z Bhútánu, ty bych tam mohla zase dodat,“ uzavírá zahrádkářka.