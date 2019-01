Orlickoústecko - U příležitosti 30. výročí založení Veteran Car Clubu Červená Voda pořádají jeho členové o tomto víkendu putovní výstavu historických automobilů a motocyklů. Na náměstích v České Třebové, Lanškrouně a Králíkách je budou vystavovat nejen členové pořádajícího klubu, ale i další sběratelé ze všech koutů republiky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Přijeďte se zúčastnit, pokud jste majitelem historického vozidla vyrobeného do roku 1945 nebo v letech 1946 až 1970, a přijďte se podívat na auta a motocykly, kterými jezdili třeba vaši dědečkové a babičky, či dokonce pradědečkové a prababičky,“ zve za červenovodský klub Magda Dvořáčková.

Zvolí nejkrásnější

Veteran Korzo bude k vidění zítra od 10 do 13.30 hodin na Starém náměstí v České Třebové, od 14.30 do 16.30 hodin na náměstí J. M. Marků v Lanškrouně a v neděli od 11 do 14 hodin na Velkém náměstí v Králíkách. Je připraven doprovodný program. Protože bývají účastníci výstavy většinou v dobových kostýmech, bude v každém městě na základě divácké ankety vyhlášen nejhezčí automobil, motocykl a dobový kostým. Na závěr akce proběhne v Králíkách vyhlášení absolutních vítězů jednotlivých kategorií a některých zvláštních cen.

„Myšlenka uspořádat putovní výstavu historických vozidel vznikla v řadách členů klubu v letech 2003 a 2004. V červenci 2003 se konala slavnostní jízda historických motocyklů Böhmerland - Čechie na trase Horní Počernice - Králíky. Členové Veteran Car Clubu Červená Voda se na žádost jejich organizátorů připojili výstavou historických vozidel na náměstí v Králíkách. V roce 2004 se akce opakovala a členové se rozhodli uspořádat tuto výstavu jako putovní a pozvat i majitele veteránů z jiných klubů. S velkou podporou sponzorů i samotných měst a obce Červená Voda se v letech 2005 a 2007 putovní výstava pořádala ve městech Králíky, Štíty, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a v Červené Vodě,“ připomíná historii Magda Dvořáčková.