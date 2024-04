Hezky česky. Choceňská mlékárna vyrábí podle tradičních receptur a investuje do efektivních řešení, zhodnotil ji při své nedávné návštěvě krajský radní Ladislav Valtr. Mlékárna zaměstnává přibližně sto lidí a kvůli neustále se zpřísňující legislativě a normám v potravinářském průmyslu se snaží svou výrobu inovovat a rozvíjet.

Choceňská mlékárna | Foto: Pardubický kraj

Choceňská mlékárna patří mezi nejvýznamnější potravinářské podniky v našem regionu. Nejenom kvůli produkci oblíbených pomazánek, smetanových jogurtů a tvarohů, které dodává na tuzemský i zahraniční trh, ale také jako důležitý zaměstnavatel. Firma s historií sahající až do roku 1928 se nespoléhá pouze na známou značku. Investuje do inovací a nových technologických postupů. Také proto do ní zamířil krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Choceňská mlékárna je členem skupiny ACCOM, který sdružuje pouze české podnikatele bez jakékoliv zahraniční kapitálové účasti. „S lidmi z této mlékárny jsem v kontaktu již desítky let. S ředitelem Pavlem Markem, stejně jako dříve s jeho otcem Petrem Markem, jsme řešili vývoj trhu a prostředí, jaký je recept na to, aby české regionální firmy mohly dlouhodobě uspět se svými výrobky na trhu a nezůstávaly za konkurencí. Cílem Pardubického kraje je takto úspěšné podniky oslovovat a podporovat sdílení dobré praxe. Podnikatelské prostředí je konkurenční už ze své podstaty, ale dá se v něm nastavit systém spolupráce. Jako samospráva motivujeme začínající a inovující podniky a ty větší či zavedené s nimi propojujeme. Proto jsem rád, že jsem mohl také právě v ‚domovské‘ Choceňské mlékárně probrat aktuální situaci i zkušenosti z využití moderních technologií. Budeme určitě rádi, když se tento podnik také více zapojí do našeho síťování v rámci Parádního kraje, který je centrem regionálních rozvojových a inovačních aktivit,“ vysvětluje radní Ladislav Valtr.

„Naše výrobky respektují tradiční receptury a suroviny, ale svět se samozřejmě mění a s ním i nároky na to, co potraviny musí splňovat z hlediska hygienických a dalších podmínek. Snažíme se na to reagovat a jsme držiteli těch nejpřísnějších certifikačních standardů. Také se samozřejmě snažíme využívat moderní technologie na efektivnější výrobu a například již v roce 2017 jsme do provozu uvedli plně robotizovanou koncovku balení pomazánkových másel,“ dodává ředitel Choceňské mlékárny Pavel Marek.

Parádní kraj podporuje inovace a sdílení dobré praxe

