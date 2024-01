Na Chrudimsku je to psí salon Sally. Majitelka Pavlína Srnová kromě stříhání psů nabízí zájemcům i ubytování domácích mazlíčků. Jak pohlíží na nešťastnou událost, která postihla Jordyho Kateřiny Brožové?

"U mě neexistuje, aby se pejsek venku pohyboval bez vodítka. To, že byl na volno, byť na chvíli, je zásadní chybou, které by se psí hotel neměl dopustit," zareagovala Srnová.

Ubytovaní psi jsou u ní venčeni třikrát denně. Mají prostorné kotce, majitelé jim často přinášejí hračky a pelíšky, na které jsou zvyklí. "Samozřejmě se domlouváme i o stravě, všechno je vůli zákazníků, kteří často s pejskem přinášejí granule a konzervy, jež mu běžně podávají doma," dodala. Ve zvířecím hotelu salonu Sally lidé často ubytovávají i kočky, hlodavce nebo papoušky, o které se v době dovolené nebo dlouhodobější hospitalizace nemá kdo postarat.

"Je to obrovská zodpovědnost, převzít do péče miláčka rodiny," předesílá předsedkyně Unie práv zvířat Diana Šlechtová, která v Srcích u Luže na Chrudimsku provozuje azyl pro bezprizorní psy. "Psí hotel neprovozujeme, a to z kapacitních důvodů. Ale i kvůli obavám, že se může cokoliv stát. My tu máme pejsky z ulice a riziko úrazu jsme ochotni podstoupit. Ale pokud se ozvou zájemci o ubytování, dám jim kontakt na kamarádku, která psí hotel provozuje a mohu se za ni zaručit," řekla Deníku Šlechtová.

Potřebujete pohlídat psa? Existují tipy, jak zařídit, aby psychicky nestrádal

Smrt psa Kateřiny Brožové pokládá za velmi smutnou a nepochopitelnou. "Je to pro majitelku velká tragédie. Nechápu, proč takto velká klinika nemá uzavřený prostor k venčení," dodala.

Ti, kteří musí využít služeb psích hotelů, by si měli o důkladně pročíst recenze. Diana Šlechtová například nedávno na facebooku Unie práv zvířat varovala před psím hotelem u Brna, kam majitelka umístila na týden psa, který byl po celou dobu zavřený v kotci s náhubkem, nejedl ani nepil. S hlubokými odřeninami obličeje musel být ošetřen na veterinární klinice. "Psi jsou vracení majitelům zdevastovaní, potrhaní," zdůraznila.

Největší zájem o umístění psů je o prázdninách. Třeba psí hotel Mastibe, který provozují manželé Járovi v Srnojedech na Pardubicku, už na svých webových stránkách avizuje, že má na období jarních prázdnin obsazenou kapacitu. Návštěvní kniha je plná pochval, mnozí lidé do Srnojed vozí psy opakovaně a péči o ně si chválí. "Moc děkuji za vzornou péči o našeho psa celému vašemu týmu. Nebyl u vás poprvé ani naposledy. Moc se mu u vás líbí - všude čisto, příjemní lidé a skvělá péče. Vždy si užíváme naši dovolenou v naprostém klidu a pohodě," napsala na webové stránky hotelu klientka Jana.

Pobyt na dovolené bez psího kamaráda? Rezervaci hotelu pro mazlíčka neodkládejte

Kdo chce odjet na dovolenou nebo má naplánovanou hospitalizaci, nemusí svého domácího mazlíčka svěřovat psímu hotelu. Tuto službu nabízí web hlidacky.cz, který ale má působnost pouze v Praze. Nicméně pokud majitel svěří pejska některé ze sedmi stovek zaregistrovaných žen do domácí péče, musí počítat s denní sazbou od 700 do 1000 korun. V hledání té nejvhodnější hlídačky pomůžou recenze. Pro srovnání - denní sazba psích hotelů se běžně pohybuje od dvou do osmi set korun.

O této možnosti teď Josef a Eva z Chrudimska vážně uvažují. "Jak si to pročítáme, vidíme, že některé hlídačky mají i veterinární vzdělání, což se nám líbí. Na dovolenou poletíme z Prahy, takže není problém tam Astu předat a prohlédnout si, kde bude po dobu nepřítomnosti žít. To je pro nás důležité," dodali manželé.