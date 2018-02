Helvíkovice ožijí masopustem

Pardubice /ROZHOVOR/ - Příliš mnoho společných znaků. Sudý letopočet, polovina února, Pardubický kraj a Final Four Českého poháru. Chybí dodat vítěz Pardubice. V roce 2016 Beksa nenašla v soutěži přemožitele. Jenže to se jí nezúčastnil Nymburk. Pardubický generální manažer Martin Marek by chtěl slavit i v roce 2018. A na úkor českého giganta.