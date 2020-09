Hejtman Martin Netolický předal Cenu Michala Rabase Evě Duškové a Janě Lexové za poskytnutí rychlé první pomoci ženě se silným epileptickým záchvatem.

Českotřebovské pošťačky zachránily život ženě s epileptickým záchvatem. Získaly Cenu Michala Rabase. | Foto: archiv Pardubického kraje

Poštovní doručovatelky Eva Dušková a Jana Lexová tvoří dvojici v České Třebové už pět let. Jedna z jejich služeb se ale vymkla obvyklému scénáři. Doručovatelky si při sjíždění zpět do města směrem od Kozlova všimly vedle silnice ležící nehybné ženské postavy. Nejprve zkusily, jestli žena dýchá, zajistily tep a samozřejmě volaly záchranku. Ležící žena byla v křeči. Obě ženy ji položily do stabilizované polohy, podložily ji hlavu a přikryly izotermickou fólií z autolékárničky. Zároveň komunikovaly s dispečerkou přivolané záchranné služby, která následně ženu převezla do nemocnice. „Každý, kdo správně a rychle zareaguje v momentě, kdy jde o lidský život, si zaslouží naši úctu a poděkování. Myslím si, že každý taktový skutek by se měl stát vzorem pro ostatní a především pro mladou generaci. Chtěl bych věřit, že stejně jako dámy, by zareagoval každý z nás. Nesmíme být jako společnost lhostejní ke svému okolí, musíme si pomáhat a být k sobě navzájem pozorní,“ řekl hejtman Martin Netolický.