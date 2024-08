/FOTO, VIDEO/ Známé soutěže v kosení trávy Úherčický sekáč se letos zúčastnil i Třebovák Martin Netolický, zdejší městský radní a hejtman Pardubického kraje. A nevedl si vůbec špatně. Skončil 13. z 19 účastníků. "Musím ale říci, že jsem se docela zapotil. A to nejen kvůli horkému počasí," smál se Netolický po soutěži. Podívejte se ve fotkách a ve videu.

Na tradiční soutěž v kosení louky Uherčický sekáč Netolického pozval starosta obce Uherčice na Chrudimsku Filip Novotný, kterého hejtman zná dlouhá léta ještě jako redaktora Českého rozhlasu.

A v konkurenci ostřílených sekáčů si Netolický, kterého veřejnost zná spíše v obleku a s motýlkem za jednacím stolem při politických jednáních, nevedl vůbec špatně. V již 9. ročníku populární soutěže skončil 13. z celkem 19 účastníků v mužské kategorii. Sekáči měli za úkol na čas a podle přesných parametrů hodnocení posekat soutěžní obrazec 8 x 8 metrů. Ženská kategorie byla s poloviční výměrou 8 x 4 metru.

"Když jsme měli doma králíky a slepice, táta chystal na zimu zásoby sena. Sekal naši zahradu, ale i zahradu školky naproti - jako brigádnické hodiny, jak jinak než kosou. Vzhledem k tomu, že jsme už domácí zvířata kromě psa od poloviny 90. let neměli, tak se tato činnost úplně na naší ulici vytratila. Přitom dříve byla spíš výjimkou rodina, která domácí zvířata i ve městě neměla. Kosu nahradila sekačka. Přesto jsem měl v sobotu možnost nejen zkusit si sekání, ale rovnou soutěžit. No, napoprvé…," řekl po soutěži Netolický.

Však mu také po soutěži vysekl starosta Úherčic Novotný poklonu. "Bylo nám ctí přivítat pana hejtmana u nás v Úherčicích. Všichni sekáči ocenil nejen to, že si v nabitém programu našel čas, hlavně to, že se toho nebál. Postavil se k tomu jako chlap a ten skoro ar trávy zvládl. Vysloužil si za to od nejlepších sekáčů České republiky potlesk. Klobouk dolů, Martine," vzkázal Novotný.