Hasiči zkontrolují nejen obchoďáky, ale možná i multikina a hotely

Informační technologie - Informační technologie Technici uživatelské 25 000 Kč

Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií IT specialista, servisní technik PC. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Přijmeme nové kolegy: TECHNIK IT - SPRÁVA SÍTĚ. , MÍSTO VÝKONU: Prokopa Velikého č.p. 389, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, POŽADUJEME:, - pokročilá znalost IT problematiky, zejména síťové infrastruktury a podpory zákazníků, - SŠ/VŠ vzdělání, - práce na HPP, DPČ, možno i ŽL, - OS Windows - podpora koncový uživatelů, - Windows Server, znalost protokolu TCP/IP, - zodpovědný přístup, - časová flexibilita, - znalost AJ podmínkou, - řidičský průkaz B, - vítáni uchazeči s certifikáty ZyXEL, Cisco, UBNT, Mikrotik, MCP nebo MCTS, KONTAKT: telefefonicky, e-mailem nebo osobně. Pracoviště: Josef brož - computer services, Prokopa Velikého, č.p. 389, 566 01 Vysoké Mýto. Informace: K. Sedláková, +420 775 684 429.