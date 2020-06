Balená voda, savo, košťata. Hasičský dům v centru Ústí nad Orlicí se zaplnil věcmi, které lidem zasaženým povodněmi na Olomoucku přijdou víc než vhod.

Dobrovolní hasiči SDH Ústí nad Orlicí I. uspořádali sbírku pro lidi postižené povodní na Olomoucku | Foto: Bohumil Bečička

„Povodně, to je hrozné, to si nikdo nedovede představit, kdo to nezažil,“ lituje obyvatele vyplavených vsí Bohumil Bečička, který do jednodenní sbírky pořádané dobrovolnými hasiči SDH Ústí nad Orlicí I. přinesl dezinfekci. „Co nás motivovalo? To je jasné, hasiči pomáhají na všech frontách,“ říká velitel hasičů Jiří Novák.