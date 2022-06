Nevykradli vám chalupu? Podívejte se, nepoznáváte vaše věci?

Veřejnost si nové prostory místních hasičů bude moci prohlédnout už brzy. "Zapište si do svých diářů 18. červen - den otevřených dveří na nové požární stanici v Žamberku," vyzvala veřejnost Horáková a zároveň upozornila, že řidiči by ve městě měli zbystřit. Hasičská stanice se totiž nachází na novém místě, je tedy potřeba sledovat světelnou signalizaci. "Pokud se rozsvítí červená, znamená to, že míříme k mimořádné událostí. Zastavte, prosím. Dosud na to řidiči v tomto místě nebyli zvyklí," dodala Horáková.