Profesionální hasiči centrální stanice v Ústí nad Orlicí absolvovali v těchto dnech každoroční tradiční výcvik na vodním díle Pastviny.

A jde se na vodu! | Foto: HZS PK

Příslušníci se rozdělili do tří skupin po čtyřech lidech a jeden instruktor. „Všichni jsme si prošli postupně jednotlivými stanovišti. Teď jsme se zaměřili zejména na ovládání motorových člunů a k tomu jsme přidali i výcvik v ovládání raftu i vodní záchranu,“ přibližuje výcvik na vodě garant pro práci na vodě a zamrzlých hladinách nstržm. Jakub Hlavsa, DiS. Jednalo se o procvičení skoku do neznámé vody, záchranu tonoucího, vytažení do člunu a simulace převrženého raftu. Dále hasiči na vodě trénovali použití házecích pytlíků.