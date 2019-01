Pardubice - Prvním cizincem, který letos složil slib, byla Chorvatka Spomenka Habětínková Tomićová.

Prvním cizincem, který letos složil na pardubické radnici slib a stal se tak občanem České republiky (ČR), je Spomenka Habětínková Tomićová.

„Bývalá občanka Chorvatska, reprezentantka handicapovaných sportovců ve stolním tenisu, žije v ČR s dvouletou přestávkou patnáct let. Vdala se tu za Čecha, s nímž má třináctiletou dceru. Státoobčanský slib složila v přítomnosti svých blízkých ve středu,“ uvedla Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů pardubické radnice.

„Slib se skládá v obřadní síni radnice před tajemníkem městského úřadu a za přítomnosti matrikářky kraje, která celý akt připravuje. Pro cizince, kteří žijí dlouhodobě v naší republice, je to významná událost. Proto se snažíme, aby byl ceremoniál důstojný a slavnostní. Nevylučujeme z něj ani rodinu či přátele člověka, který občanství získává,“ řekl tajemník pardubické radnice Martin Růžička. „Nejde o častý úkon, za posledních deset měsíců u nás složili slib dva cizinci, paní Habětínková je třetí,“ dodal.

„Složení státoobčanského slibu před tajemníkem městského úřadu, v jehož správním obvodu má občan trvalý pobyt, je posledním krokem pro nabytí státního občanství ČR. Cizinec žádající o občanství musí mimo jiné žít nejméně pět let legálně v ČR a prokázat, že pozbude dosavadního občanství. Udělení státního občanství představuje nejvyšší stupeň integrace do společnosti. České státní občanství zabezpečuje občanovi aktivní i pasivní volební právo, jistotu, že jej nelze vyhostit ani mu odepřít vstup na území ČR a diplomatickou ochranu českého státu,“ poznamenala Nataša Hradní.

Spomenka Habětínková Tomićová uprchla v roce 1992 před válečným konfliktem provázejícím rozpad Jugoslávie. „Do ledna 1994 žila s dětmi v uprchlickém táboře v Trhové Kamenici, pak odjela zpět do Sarajeva, odkud se v roce 1996 vrátila do ČR. Ona i její děti zde získaly trvalý pobyt, provdala se a v roce 2002 poprvé požádala o státní občanství, její žádost však byla zamítnuta. Uspěla až z druhou žádostí, kterou podala v roce 2007. Před pěti lety prodělala Spomenka Habětínková, která se od mládí úspěšně věnovala stolnímu tenisu, těžkou mozkovou příhodu a od té doby je v plném invalidním důchodu. V roce 2006 se zapojila do trénování a soutěžení ve stolním tenisu pod paraolympijským výborem. V témže roce vybojovala druhé místo na mistrovství ČR, které rok poté obhájila. Letos se nominovala na mistrovství Evropy v Itálii,“ uzavřela.