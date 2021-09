"Hada na zahradě hasiči odchytli a vypustili do přírody," vysvětlila tisková mluvčí hasičů Vendula Horáková s tím, že se jednalo o užovku. Ta je nejrozšířenějším evropským nejedovitým hadem.

Užovku hasiči odlovili a vypustili do přírody. | Foto: HZS PaK

