Gymnazisté z Lanškrouna odpálí svoji dálkově ovládanou raketu

Lanškroun - Polytechnické stavebnice do mateřských škol. Starší děti v Lanškrouně vyfasovaly speciální počítače micro:bity.

Autíčko vyrobili gymnazisté z Lanškrouna.Foto: archiv školy

„Vloni jsme rozdali se společenstvím firem do škol 3D tiskárny a už máme první výsledky. Letos budeme v podpoře technického vzdělávání pokračovat a rozdáme do škol polytechnické kufříky, v nichž budou různé typy stavebnic. Půjdou do základních škol, družin i do mateřských škol,“ sdělil starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

Do projektu se zapojily všechny školy ve městě. V domě dětí a mládeže bude od pololetí kroužek programování a práce s micro:bitem. Funguje tady i kroužek robotiky, v němž děti tvoří s učitelem roboty a pracují na jejich programování. „Žáci se učí programovat. Něco zvládnou i děti na prvním stupni. Naučí se základy a vymýšlí projekty. Micro:bit lze spojit s Legem nebo Merkurem,“ vysvětluje Pavel Resler ze Základní školy Dobrovského v Lanškrouně.

Studenti lanškrounského gymnázia jsou autory autíčka, které si sami vyrobili a zprovoznili právě díky micro:bitu. A nyní ho mohou vylepšit využitím 3D tiskárny. „Podvozek si žáci vystřihli z kartonu, použili špejle, motorky. Náklady na autíčko ovládané micro:bitem se pohybují okolo osmi set korun. Auto jezdí dopředu, dozadu, zatáčí,“ přibližuje projekt Pavel Resler.

Za několik dní jedou dva gymnazisté na soutěž do Liberce. S sebou povezou raketu. „Mají dva projekty a jedním z nich je právě raketa s využitím dvou micro:bitů. Jeden je umístěný na raketě jako startovací a druhý funguje jako ruka. Ovládání je na dálku a studenti opravdu odpálí raketu. Byl jsem na testování a funguje, několikrát ji odpálili,“ dodává Pavel Resler.

Studenti lanškrounských škol se s projekty představí v únoru na 11. ročníku Festivalu vědy a techniky Pardubického kraje, který se uskuteční právě v Lanškrouně.