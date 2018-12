Gymnazisté pro žáky a studenty v Koločavě vybrali 50 tisíc korun

Pardubický kraj - Studenti gymnázií v kraji uspořádali sbírku pro své vrstevníky v Koločavě. Zapojili se i gymnazisté z České Třebové a Ústí nad Orlicí, celkem se vybralo více než 50 tisíc korun.

Poté, co Pardubický kraj v minulém roce uspořádal vzdělávací cestu pro studenty středních škol na Zakarpatí o do oblasti Volyně, uspořádali mezi sebou studenti těchto škol sbírku na pomoc svým vrstevníkům v Koločavě. Za částku přesahující 50 tisíc korun poté pořídili počítač, tiskárnu, psací potřeby či různé drobné dárky. Pardubický kraj pak v příštím roce plánuje finančně pomoci s některým z připravovaných projektů, mezi které patří rekonstrukce jediné tělocvičny v obci, či oprava střechy. „V loňském roce jsme poprvé uspořádali vzdělávací cestu pro studenty našich gymnázií do Zakarpatí a oblasti Volyně. Na studentech bylo patrné, že je zázemí jejich vrstevníků překvapilo a vlna solidarity z jejich strany byla de facto okamžitá s tím, že mezi sebou uspořádají sbírku. V rámci zúčastněných škol se podařilo vybrat přes 50 tisíc korun, za které po dohodě s koločavskou školou pořídili studenti počítač, tiskárnu s příslušenstvím, ale také různé psací potřeby, slabikáře, sešity nebo hračky,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že sbírku uspořádala gymnázia v Litomyšli, České Třebové, Ústí nad Orlicí, Chrudimi a pardubické Gymnázium Mozartova.

„Tato aktivita nás utvrdila v tom, že tyto cesty mají smysl, protože studenti si poté daleko více váží toho, co mají, ale také dokáží pomoci druhým, kteří nemají takové štěstí jako oni. Jsem přesvědčený, že i v rámci dalších cest budou studenti připraveni pomoci,“ řekl hejtman.

Zástupci kraje zároveň s ředitelem školy a starostou Koločavy jednali o další možné pomoci této školy, kterou navštěvuje okolo 500 studentů z téměř devítitisícové obce a jejího okolí. „Problémů, které škola řeší je celá řada. Jedním z nich je samozřejmě střecha, která je opravována vždy jen v případě havárie a zcela jistě by potřebovala kompletní rekonstrukci. Investici by vyžadovala také jediná tělocvična v širokém okolí. Vzhledem ke stavu parket hrozí při každém tělocviku zranění dětí, jelikož parkety křivé a v některých místech již praskají. Nyní musí místní určit, který projekt je z jejich strany prioritní, zajistit spolufinancování a následně můžeme debatovat o investici z naší strany,“ uvedl hejtman Martin Netolický.