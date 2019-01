Letohrad – Letošní Setkávání, akci, která se každoročně koná v některém z míst na trase dálkové turistické stezky Gutha-Jarkovského, organizuje Letohrad.

Pamětní deska, která bude odhalena v Letohradě. | Foto: archiv

Program připravený na tuto sobotu ocení nejen aktivní turisté, ale všichni lidé, kteří se rádi projdou přírodou.

Červeně značená dálková turistická stezka českého propagátora sportu a spisovatele Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského měří celkem padesát osm kilometrů. Původně vedla z Kostelce nad Orlicí přes Potštejn a Žampach do Letohradu, později byla prodloužena do Ústí nad Orlicí. Akce Setkávání, které zviditelňují tuto dálkovou trasu a připomínají osobnost Gutha-Jarkovského, se konají od roku 2005. Odehrály se už v Kostelci nad Orlicí nebo Žampachu.

Letos je na řadě Letohrad. Město spojilo při přípravách síly se sopotnickým Klubem českých turistů. Stejně jako při předchozích ročnících bude sportovně-kulturní program obohacen o slavnostní událost. Tou se stane v sobotu v deset hodin odhalení pamětní desky J. S. Gutha-Jarkovského.

„Nejdříve připomeneme význam Gutha-Jarkovského a také to, proč stezka vznikla, jde o prvorepublikovou záležitost. Na konci krátkého ceremoniálu bude odhalena pamětní deska, která bude připomínat Setkání 2011 a odkaz Gutha-Jarkovského,“ uvedl ředitel Kulturního centra v Letohradě Jaroslav Moravec.

Pamětní deska, zasazená do kamene u rozcestníku turistických tras ve spodní části Václavského náměstí, bude připomínat také 150. výročí od narození Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského, který byl během svého života i generálním tajemníkem mezinárodního olympijského výboru, spoluzakladatelem České amatérské atletické unie nebo předsedou Klubu turistů.

Účastníci Setkání budou mít možnost se na letohradském náměstí prezentovat už od půl osmé ráno. „Turisté, ať už nadšenci nebo přímo členové klubů českých turistů, se budou do Letohradu sjíždět hvězdicově. Nechají se zaregistrovat na náměstí a po absolvování připravených tras obdrží pamětní plaketu,“ dodal Jaroslav Moravec. Připraveny budou dvě zajímavé trasy s průvodci. Putování po historickém okruhu turisty zavede mj. na Hradisko a ke kapli sv. Jana Nepomuckého na Kopečku. Trasa měří zhruba 3,5 kilometru. Druhá trasa dlouhá necelých pět kilometrů povede do Bažantnice a k leknínovému jezírku, kde se nachází naučná stezka. Program letohradského Setkání doplní kulturní vystoupení, na náměstí začnou v 9.30. Kdo bude mít zájem, může si také za zlevněné vstupné prohlédnout městské muzeum, expozice zámku včetně muzea Járy Cimrmana, dále strašidelnou jeskyni a muzeum řemesel.