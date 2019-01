Česká Třebová – Největší festival v republice zaměřený na rolové a deskové hry hostí až do neděle českotřebovské učiliště Na Skalce.

Patříte mezi příznivce Dračího doupěte? Nebo naopak preferujete venkovní larpy či oblíbenou karetní hru Bang? To i mnohé další nabízí návštěvníkům GameCon, největší herní setkání u nás. Jeho šestnáctý ročník hostí vůbec poprvé Česká Třebová. Vyznavači hesla „kdo si hraje, nezlobí“ mají nejvyšší stupeň pohotovosti od čtvrteční devatenácté hodiny, kdy by měl být festival slavnostně zahájen.



Kdo přijde, je vítán



Vše začalo roku 1994, kdy nakladatelství Altar uspořádalo první republikový šampionát v Dračím doupěti a naplno propukl „boom“ rolových, deskových i larpových her. Tehdy vznikl GameCon, na nějž se postupně nabalovaly desítky dalších her. Dlouholeté působiště vyměnili pořadatelé poslední tři roky za mamutí pardubický festival Czech Open. „Jelikož prostory nebyly dostatečné a zájem o deskovky obrovský, hledali jsme nové místo. Jako výborný dopravní uzel ve středu republiky nám Česká Třebová přišla nejlepší,“ zdůvodňuje volbu organizátor akce GameCon Petr Holub.



Podle odhadu pořadatelů se Na Skalku sjede mezi čtyřmi až pěti sty hráčů, kteří se přihlásili do jednotlivých turnajů včetně republikového mistrovství v Dračím doupěti. GameCon ale není uzavřenou záležitostí. „Určitě může kdokoliv ze Třebováků přijít, i když hry nezná. Naučíme vás jakoukoliv deskovku, vyzkoušet si ji můžete zdarma. Osmdesát procent aktivit GameConu si může vyzkoušet i člověk, který o nich nikdy neslyšel,“ zve všechny zájemce o svět fantazie Petr „Gandalf“ Holub.



Závislost podobně jako u počítačových her prý na GameConu nehrozí. „Člověk nesedí sám u počítače, ale ve skupince lidí. Hry mají výrazně socializační efekt,“ ujišťuje krátce před startem čtyřdenního podniku, kterým ožije Česká Třebová.

Otázka pro Petra „Gandalfa“ Holuba, hlavního pořadatele herního setkání GameCon



Prozradil jste na sebe, že pracujete jako právní koncipient. Co vás v roce 1994 přivedlo do světa rozmanitých her a fantazie?

„Tolkien byla první fantasy literatura, s níž jsem se setkal. Přezdívku ´Gandalf´ jsem si nevybral, byla mi kdysi nešťastnou náhodou přidělena a strašně se zažila. Začal jsem hrát Dračí doupě, v té době tady nic jiného pořádně nebylo. A také Magic karty. Ty kdysi na GameConu byly a letos se na něm budou hrát znovu, protože je stále hraje spousta lidí."

JAN POKORNÝ