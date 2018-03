Fuj! Hnus! Návrh protihlukových stěn slízl kritiku

Česká Třebová - Děsivé, hnus, Matrix, kýč tisíciletí… Hejtman a Českotřebovák Martin Netolický zveřejnil na svém facebookovém profilu vizualizace protihlukových bariér, které by po rekonstrukci železničního uzlu mohly stát v České Třebové, a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Jsme veselé, jsme hravé, jsme protihlukové,“ orazítkoval hejtman návrh, který mu přistál na stole, a očekává diskuzi. Že bude bouřlivá, je jasné z prvních reakcí na sociální síti. Vysoké, mozaikově zbarvené zdi většina komentářů naprosto odsoudila. „Je to strašný… normální hnus, co na to víc říct!!! Jako Třebovák nesouhlasím a chce se mi zvracet,“ rozčílil se Vladimír. „Každé dítě z Třebové miluje ten výhled na vláčky, a ten, kdo bydlí u trati, tomu závidí, že může koukat z domu… no bude mít úžasný výhled na barevné obdélníčky… Já bych raději ty průhledné,“ okomentovala návrh Daniela.

Veřejné projednání

Bariéry proti hluku jsou potřebné, shodují se někteří, provoz na trati je velký, průjezd – hlavně nákladních vlaků – provázejí vibrace a hluk. „Bydlím blízko, vlastně i skoro v místech, co jsou na fotce, a musím říct, že kravál je to až tehdy, když v těch místech zastavuje dlouhý a těžký nákladní vlak. Běžný projíždějící vlak už ani nevnímám,“ svěřil se Matěj.

Příležitost říct si své přímo investorovi dostanou Českotřebovští na veřejném projednání projektu, které SŽDC plánuje s městem zřejmě na duben. Hejtmanovi přijde současný návrh protihlukových stěn nešťastný, navrhuje jiné řešení. „Zvláštnost města spočívá v tom, že koridor prochází středem města a de facto jej rozděluje na dvě poloviny. Řešení hluku je určitě potřebné, otázkou je, zda tento návrh je citlivý k lidem, kteří desítky let bydlí v blízkosti železnice, a na druhé straně i k cestujícím ve vlaku. Přikláním se k průhlednému řešení, ve Švýcarsku se instalují i pouze metrové bariéry přímo u kolejiště a normy tento systém plní,“ uvedl na svých stránkách.