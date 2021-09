S výstavbou nového pavilonu ale souvisí také přesun stěhování uvnitř nemocnice a další dílčí úpravy uvolněných prostor po odděleních, které naleznou své místo právě v novém moderním pavilonu.

Stavba bude sloužit pacientům ze spádové oblasti Orlickoústecka, Litomyšlska a Svitavska, což je přibližně 200 tisíc obyvatel.



V prvním nadzemní podlaží budou vyšetřovny nebo zákrokový sálek, ale především nízkoprahový a vysokoprahový příjem. Druhý jmenovaný se využívá pro pacienty, které do nemocnice dopraví zdravotnická záchranná služba. V dalších dvou podlažích budou lůžkové části ARO a JIP.



Obě oddělení navazují proskleným spojovacím krčkem na stávající budovu B, kde jsou operační sály. Druhé podlaží obsadí oddělení ARO. Poslední patro nového urgentu poslouží jako multioborová jednotka intenzivní péče.

„Přesunem do nového pavilonu se uvolní například stávající oddělení ARO. To by se mohlo následně adaptovat pro potřeby porodnického oddělení. Tím by se mohlo upravit oddělení šestinedělí na jednolůžkové pokoje pro lepší komfort matek s dětmi,“ řekl Martin Netolický s tím, že místo jednotky intenzivní péče by se mohla přesunout mikrobiologie, která je nyní v Žamberku. Stavební práce se nyní přesunuly do interiéru.Zdroj: Pardubický kraj

Nespornou výhodou centrálního příjmu je centralizace urgentních oborů.

„Všichni pacienti budou díky centrálnímu urgentnímu příjmu přijímáni na jednom místě. Samostatný vstup bude určen pro pacienty, kteří přijdou s potížemi sami, nebo je někdo přiveze. Nebude tak docházet ke křížení s pacienty, kteří budou přivezeni záchrannou službou,“ řekla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.

Ta ocenila také propojení na budovu B. „Nový pavilon je spojovacím krčkem a napojen na vedlejší budovu B, což umožní následný transport pacienta na ostatní oddělení bez nutnosti opustit budovu venkovními prostory, což ocení jak pacienti, tak zdravotnický personál,“ řekla Matoušková.